أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الحصيلة النهائية لحادثة اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، أسفل محور روض الفرج بمحافظة الجيزة، مؤكدة وفاة 31 شخصاً وإصابة 26 آخرين، في الحادث الذي تسبب في اشتعال عدد من السيارات.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها دفعت بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع الحادثة، للتعامل مع تداعيات الحريق ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية العاجلة والمتخصصة.

21 مصاباً يواصلون تلقي العلاج

وكشفت وزارة الصحة أن المصابين جرى توزيعهم على ستة مستشفيات، حيث استقبل مستشفى إمبابة العام عشرة مصابين، ومستشفى شبرا ثلاث حالات، ومستشفى الوراق المركزي ثلاث حالات، ومستشفى زايد التخصصي سبع حالات، ومستشفى القصر العيني حالتين، فيما استقبل مستشفى أهل مصر مصاباً واحداً.

وأضافت أن إجمالي المصابين الذين لا يزالون يتلقون العلاج والرعاية الطبية يبلغ 21 مصاباً، موزعين على المستشفيات المختلفة، فيما جرى تحويل ثماني حالات لاستكمال الرعاية الطبية بوحدة الحروق في مستشفى الشيخ زايد آل نهيان.

وأشارت الوزارة إلى مغادرة خمسة مصابين المستشفيات بعد تحسٌّن حالتهم الصحية، مؤكدة استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع الحالات المتبقية، ومتابعة تطورات أوضاعهم الصحية بصورة دورية.

الجثامين تحت تصرف النيابة العامة

وفيما يتعلق بضحايا الحادث، أكدت وزارة الصحة أن جثامين المتوفين أصبحت تحت تصرف النيابة المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وشددت الوزارة على أن الفرق الطبية المتخصصة تواصل تقديم مختلف أوجه الرعاية للمصابين، مع توفير الإمكانات الطبية والعلاجية المطلوبة وفقاً لطبيعة الإصابات، لضمان حصول كل حالة على العلاج المناسب.

تعازٍ رسمية لأسر ضحايا حريق الوراق

وتقدمت وزارة الصحة والسكان بخالص التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا الحادثة، داعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

وتأتي الحصيلة النهائية لتؤكد حجم الخسائر البشرية التي خلفها حريق الطريق الدائري بالوراق، وسط استمرار متابعة الجهات المعنية للحالات المصابة واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادثة.