حصلت شركة (نيورالينك) المملوكة لإيلون ماسك على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لإطلاق أول تجربة سريرية محورية لنظامها المزروع داخل الدماغ، في خطوة تمثل تقدماً مهماً نحو تمكين المصابين بالشلل من التحكم بالأجهزة الرقمية باستخدام الإشارات العصبية فقط.

وأعلنت الشركة أن الموافقة تشمل نظام LINK؛ وهو أحد أبرز مشاريع واجهات الدماغ والحاسوب، الذي يهدف إلى تحويل النشاط العصبي في الدماغ إلى أوامر رقمية تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع أجهزة الكمبيوتر والتقنيات الذكية دون الحاجة إلى وسائل التحكم التقليدية.

وستركز التجربة الجديدة على عدد محدود من مرضى التصلب الجانبي الضموري (ALS)، وهو مرض عصبي تنكسي يؤثر تدريجياً في الخلايا المسؤولة عن الحركة الإرادية، ما يؤدي إلى فقدان القدرة على التحكم بعضلات الجسم مع مرور الوقت.

وأكدت (نيورالينك) أن الدراسة تستند إلى خبرتها السابقة مع عشرات المشاركين الذين استخدموا تقنياتها، مشيرة إلى أن المرحلة الجديدة تهدف إلى التحقق بشكل أوسع من فاعلية النظام وسلامته واعتماديته على المدى الطويل.

وكانت الشركة قد كشفت سابقاً عن نجاح أحد المشاركين المصابين بالتصلب الجانبي الضموري في استعادة القدرة على التواصل باستخدام إشارات الدماغ فقط، وهو ما اعتبرته دليلاً عملياً على الإمكانات الواعدة لهذه التقنية في تحسين جودة حياة المرضى.

ويعتمد النظام على شريحة تحمل اسم (N1) تُزرع داخل الجمجمة، فيما يتولى روبوت جراحي متخصص إدخال أقطاب كهربائية دقيقة ومرنة إلى مناطق محددة من الدماغ لالتقاط الإشارات العصبية المرتبطة بالحركة. وبعد ذلك، تقوم برمجيات متقدمة بتحويل هذه الإشارات إلى أوامر رقمية يمكن استخدامها للتحكم في الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية.

وستركز التجربة المرتقبة على قياس قدرة المرضى على استخدام أفكارهم للتحكم في التقنيات الرقمية، إلى جانب تقييم مستويات الأمان والاستقرار التشغيلي للنظام مع الاستخدام المستمر.

كما بدأت الشركة الاستعداد لاستقطاب المشاركين المؤهلين للانضمام إلى الدراسة؛ تمهيداً لإجراء الاختبارات السريرية وفق بروتوكولات معتمدة، في خطوة قد تمهد مستقبلاً لطرح هذه التقنية للاستخدام على نطاق أوسع إذا أثبتت فاعليتها وسلامتها خلال المراحل المقبلة.