انتهى خلاف بين سائقي فانات في الضاحية الجنوبية لبيروت بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى، بعدما تطور إلى اشتباك مسلح استدعى تدخلاً من الجيش اللبناني لإعادة الهدوء إلى المنطقة.

وبحسب المعلومات الأولية، اندلع الإشكال في موقف الفانات رقم 4 بمنطقة حي الجامعة في الضاحية الجنوبية، قبل أن يتطور إلى تبادل لإطلاق النار بين أطرافه، ما أسفر عن سقوط جرحى نُقلوا إلى مركز لبنان الطبي (LMC) لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباك امتد لاحقاً إلى منطقة الليلكي، وسط حالة من التوتر والقلق بين السكان، فيما أشارت المعطيات الأولية إلى سقوط قتيلين جراء الحادثة.

وعلى إثر ذلك، انتشرت وحدات من الجيش اللبناني في محيط الموقع، وعملت على تطويق الإشكال وإعادة الاستقرار، بالتزامن مع مباشرة ملاحقة المتورطين في إطلاق النار.

وناشد أهالي المنطقة الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، ووضع حدٍّ للاشتباكات التي تهدد سلامة السكان وتثير القلق في الأحياء السكنية.