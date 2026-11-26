أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم (الخميس)، تعرض السجل الوطني للبيانات الشخصية لاختراق إلكتروني جديد، أتاح لأطراف غير مصرح لها الوصول إلى بيانات 11 ألف شخص، وذلك بعد نحو شهرين من اختراق سابق طال بيانات 8.8 مليون شخص.

وقالت وزارة الشؤون الرقمية الدنماركية إن الاختراق الجديد استهدف نظام السجل المدني المركزي (CPR)، مشيرة إلى أن الجهات المختصة اكتشفت الحادثة الأمنية، وتمكنت من إيقافها بفضل نظام مراقبة تقني جديد أُدخل بعد الاختراق السابق.

وأوضحت الوزارة أن السلطات الدنماركية حدّثت أنظمة الأمن السيبراني وعززت إجراءات الحماية عقب الحادثة السابقة التي وقعت في أكتوبر الماضي، إلا أن الاختراق الجديد وقع رغم تلك التدابير.

ولم تتوصل السلطات حتى الآن إلى هوية القراصنة المسؤولين عن الاختراقين، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في الحادثتين.

ويأتي الاختراق الجديد بعد حادثة أمنية كبرى في أكتوبر الماضي، تمكن خلالها قراصنة من الوصول إلى بيانات نحو 8.8 مليون شخص مسجلين في النظام، الذي يضم معلومات عن المقيمين في الدنمارك ومن غادروها، إضافة إلى المتوفين.