لا يتطلب تحسين النظام الغذائي اللجوء إلى حميات قاسية أو تغييرات جذرية، إذ يؤكد خبراء التغذية أن بعض التعديلات البسيطة في طريقة إعداد الطعام وتناوله قد تمنح الجسم فوائد صحية ملموسة وتساعد على تعزيز الاستفادة من العناصر الغذائية.

ومن بين هذه العادات، ينصح الخبراء بترك الثوم المفروم لبضع دقائق قبل طهيه، ما يتيح تكوّن مركب (الأليسين) المرتبط بعدد من الفوائد الصحية؛ من بينها دعم صحة القلب والمساعدة في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. كما تشير دراسات إلى أن تجميد الخبز قبل تحميصه قد يزيد من نسبة النشا المقاوم فيه، الأمر الذي يبطئ عملية الهضم ويقلل من تأثيره في مستويات السكر بالدم، إلى جانب المساعدة على إطالة الشعور بالشبع.

وفيما يتعلق بالخضروات، فإن تناولها نيئة ليس الخيار الأفضل دائماً؛ فطهي الجزر يعزز استفادة الجسم من مادة (البيتا كاروتين)، بينما يؤدي طهي الطماطم إلى زيادة امتصاص (الليكوبين)، خاصة عند تناولها مع زيت الزيتون. ومع ذلك، ينصح الخبراء بالموازنة بين الخضروات المطهوة والطازجة للحفاظ على العناصر الحساسة للحرارة مثل (فيتامين C).

ولمن يسعون إلى خفض الوزن، يمكن لزيادة نسبة الخضروات في الوجبات أن تسهم في تقليل السعرات الحرارية المستهلكة دون التأثير في الإحساس بالشبع، خصوصاً عند استخدام الخضروات المهروسة كبديل لجزء من المكونات الأعلى بالسعرات. كما تلعب أدوات الطعام دوراً غير متوقع في التحكم بالكمية المتناولة، إذ تشير أبحاث إلى أن استخدام أطباق أصغر حجماً قد يساعد على تقليل الاستهلاك، فيما قد يسهم تناول الطعام بالشوكة بدلاً من الملعقة في الحد من الإفراط في الأكل.

ويعد توقيت المشروبات عاملاً مهماً أيضاً، فشرب عصير البرتقال مع وجبة الإفطار قد يعزز امتصاص الحديد بفضل محتواه المرتفع من فيتامين C، بينما قد يحد تناول الشاي أو القهوة في الوقت نفسه من استفادة الجسم من هذا العنصر.

وفي مفارقة غذائية لافتة، يرى بعض الباحثين أن تناول الموز والتوت بشكل منفصل قد يكون أكثر فائدة من جمعهما في وجبة واحدة، إذ قد يتيح ذلك استفادة أفضل من مركبات الفلافانول المضادة للأكسدة الموجودة في التوت.

وبينما تبدو هذه الخطوات بسيطة، يؤكد خبراء التغذية أن تراكم العادات الصحية الصغيرة قد يحدث فرقاً ملحوظاً في جودة النظام الغذائي والصحة العامة على المدى الطويل.