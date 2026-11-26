المفارقة التي تحيّر محبي المكسرات تكمن في حبة الكاجو نفسها: فهي تجمع بين دعم صحة القلب والتمثيل الغذائي، وبين كثافة حرارية سريعة التراكم إذا انفرط عقد الميزان. فحفنة واحدة تزن نحو 28 غراماً (أي أونصة واحدة) قادرة على التسلل إلى جسدك لتمنح الجسم قرابة 163 سعرة حرارية و4.34 غرام من البروتين، إلى جانب النحاس والمغنيسيوم والحديد والزنك والفوسفور وفيتامين «ك»، وفق ما أورده تقرير موقع «Verywell Health».

تبدأ القصة الغذائية للكاجو من ترسانته المضادة للأكسدة، حيث يضم البوليفينولات والكاروتينات التي تقف في خط الدفاع ضد الإجهاد التأكسدي المرتبط بتلف الخلايا والالتهابات، بينما تلمّح أبحاث أولية إلى أن تحميصه قد يعزّز نشاط بعض مضادات الأكسدة مقارنة بالأنواع النيئة، وإن بقيت هذه النتائج بحاجة إلى مزيد من التثبيت العلمي.

وعند النظر إلى كفة القلب، يميل ميزان الفائدة لصالح الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة التي تشكّل غالبية دهون الكاجو، إذ إن إحلاله محل الوجبات الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات قد يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، كما يرتبط حضور المكسرات عموماً بتراجع خطر أمراض القلب والأوعية الدموية. وفي الوقت ذاته، يعزز الكاجو الشعور بالشبع ويحد من الأكل العشوائي بفضل الجمع بين البروتين والدهون والألياف، غير أن الإفراط في تناوله يحوّل السعرات المركزة إلى فائض قد يربك خطط ضبط الوزن.

ولا تتوقف الصورة عند القلب والوزن، ففيما يتعلق بمرضى السكري من النوع الثاني، قد يدعم إدراج الكاجو ضمن نظام غذائي متوازن ومنخفض الكربوهيدرات نسبياً بعض المؤشرات مثل حساسية الإنسولين والكوليسترول الجيد وضغط الدم الانقباضي، لكنه يظل عنصراً مكملاً لا بديلاً عن الأدوية أو الإرشادات الطبية المعتمدة.

ومن حيث الاستخدام اليومي، يتألق الكاجو بمرونة لافتة سواء أُكل نيئاً أو محمصاً كوجبة خفيفة، أو دُمج مع الشوفان والزبادي والسلطات وأطباق الدجاج والخضراوات المطهوة سريعاً، أو استُخدم مطحوناً في الصلصات والزبدة أو مع الخميرة الغذائية كبديل نباتي لجبن البارميزان، وحتى كحليب غير محلى بديل لحليب البقر مع الانتباه إلى أن محتواه من البروتين يختلف وقد يكون أقل من الحليب التقليدي.

أما عند مقارنته ببقية المكسرات، فيبرز الكاجو بغناه بالنحاس والمغنيسيوم وبنسبة دهون أقل نسبياً من بعض الأنواع الأخرى، لكنه يقل في الألياف والبروتين مقارنة باللوز والفستق والفول السوداني، بينما يتفوق الجوز بأحماضه الدهنية المتعددة غير المشبعة، ما يجعل التنويع بين المكسرات خياراً أذكى، شريطة تجنبه تماماً لدى أصحاب حساسية المكسرات الشجرية واستشارة الطبيب أو الصيدلي لمن يواظبون على مميعات الدم أو أدوية الضغط أو بعض المضادات الحيوية.