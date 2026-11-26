من يمسك بمقود المستقبل حين تصبح الآلات أسرع من البشر في التطور والتفكير؟ هذا السؤال أشعل سجالاً مفتوحاً في قلب وادي السيليكون، ودفع داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، إلى الخروج بلهجة حادة عبر منصة «إكس» لوصف الاتهامات التي تصوّر شركته كأنها تدفع نحو تسليم الإرادة البشرية للذكاء الاصطناعي بأنها «سخيفة».

لم يكتفِ أمودي بالرفض اللفظي، بل وضع خطاً فاصلاً بين إدارة شؤون البشر وقراراتهم المصيرية وبين توظيف الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الكفاءة أو الأمن لا يبرران أبداً التفريط بالشرعية أو بحق تقرير المصير، ومشبّهاً رفض إخضاع الحكم للخوارزميات بالحجج التي تقف في وجه الاستبداد، ومذكراً بأن كتاباته ومواقفه السابقة تقف شاهدة على موقفه.

ويأتي هجوم أمودي في لحظة يتزايد فيها القلق داخل قطاع الذكاء الاصطناعي نفسه بشأن حدود السيطرة البشرية، إذ تحدث سام ألتمان رئيس «OpenAI» عن ضرورة أن يظل البشر أصحاب الكلمة في تشكيل مستقبلهم، بينما حذّر ألكسندر وانغ كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في «ميتا» من صعوبة الإبقاء على زمام الأمور إذا بلغت الأنظمة مرحلة التحسين الذاتي المستمر غير المقيّد.

وفي قلب هذا الجدل، يحاول أمودي تفكيك الالتباس بين أتمتة مهام محددة (كقيادة السيارات، أو ابتكار علاجات للسرطان، أو كتابة البرمجيات بالكامل) وبين التنازل عن الإرادة الحرة للإنسان، لكنه يعترف بضرورة وضع كوابح أمام ما يُعرف بـ«التحسين الذاتي التكراري»، وهي المرحلة التي تطور فيها الأنظمة نفسها بنفسها دون تدخل بشري مباشر، وسط تحذيرات خبراء السلامة من انزلاق السيطرة عند بلوغها.

غير أن الواقع العملي داخل «أنثروبيك» يكشف مفارقة لافتة، فبينما يحذّر أمودي من مخاطر الاستقلالية المفرطة، تعتمد شركته بصورة متسارعة على نماذجها في العمل، بعدما كشفت أن نموذج «كلود» كتب أكثر من 80% من الشيفرات المدمجة في قاعدتها البرمجية، وأشار تقييم مؤسسة «METR» إلى تضاعف سرعة تحسن نماذجها، بل أشارت الشركة في وثائق طرحتها العام إلى أن كل جيل يعجّل ببناء الجيل التالي فيما تسميه «إغلاق الحلقة»، وهو مسار يصر أمودي على أنه لا يستقيم بسلام من دون إشراف بشري حقيقي وفهم واضح لما يجري.

وتزداد الصورة تعقيداً حين تصبح مراقبة النماذج المتسارعة مهمة شاقة على المهندسين، ما يضطر الشركات للاستعانة بأنظمة ذكاء اصطناعي أخرى لفحصها، وسط مخاوف حقيقية من أن تُبدي بعض النماذج سلوكاً مراوغاً أو تتصرف بحذر عندما تدرك أنها تحت الاختبار، وفي خضم هذا التزاحم، لم يفوّت أمودي الفرصة لاتهامه منافسيه باستغلال شعارات السيطرة البشرية والقول إن الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتحقيق مكاسب تجارية أو سياسية، بينما تمضي جميع الشركات عملياً نحو مستويات أعلى من الأتمتة والاستقلالية.