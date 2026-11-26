دفعت مخاوف تتعلق بسلامة التعقيم إلى سحب عددٍ من حقن إنقاص الوزن المركبة في الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من احتمال تعرض المستخدمين لعدوى خطيرة قد تهدد الحياة.

وأعلنت صيدلية Greenwich Rx في ولاية تكساس سحب مجموعة من المنتجات الدوائية المركبة، من بينها مستحضرات تحتوي على مادتي (سيماغلوتايد) و(تيرزيباتايد)، بعد رصد مؤشرات أثارت الشكوك حول استيفاء معايير التعقيم داخل منشآتها.

وأوضحت الشركة أن القرار اتُّخذ بشكل احترازي عقب مراجعات داخلية ورقابية؛ خشية احتمال تعرض بعض المنتجات لتلوث قد يؤدي إلى انتقال بكتيريا أو شوائب ضارة للمستخدمين، رغم عدم تسجيل حالات مرضية أو وفيات مرتبطة بالمنتجات المسحوبة حتى الآن.

ويُعرف (سيماغلوتايد) بأنه المادة الفعالة في عقاري (أوزمبيك) و(ويغوفي)، بينما يدخل (تيرزيباتايد) في تركيب (مونغارو) و(زيبباوند)؛ وهي أدوية ذاع صيتها خلال السنوات الأخيرة في علاج السمنة وإنقاص الوزن.

وشمل قرار السحب 31 منتجاً مختلفاً؛ بينها مركبات ببتيدية أخرى مثل NAD+ وBPC-157، جرى تسويقها عبر منصات الطب عن بُعد داخل الولايات المتحدة خلال الفترة بين أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وطالبت الصيدلية العملاء بالتوقف الفوري عن استخدام المنتجات المشمولة بالسحب والتخلص منها، فيما دعت المرضى الذين يتلقون علاجات موصوفة طبياً إلى التواصل مع أطبائهم لتحديد البدائل المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويأتي القرار في وقت تؤكد فيه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن مادتي (سيماغلوتايد) و(تيرزيباتايد) ليستا ضمن قائمة الأدوية التي تعاني نقصاً في الإمدادات؛ ما يعني أن النسخ المركبة المتداولة لا تندرج ضمن الاستثناءات المرتبطة بأزمات التوفر الدوائي.

كما أظهرت نتائج تفتيش رقابي وجود ملاحظات تتعلق ببيئة التصنيع؛ من بينها مؤشرات على نمو ميكروبي في بعض المواقع ووجود مخلفات داخل أنظمة التهوية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن مستوى التعقيم داخل المنشأة.

ورغم تأكيد الشركة عدم اكتشاف تلوث فعلي في المنتجات المسحوبة، فإنها شددت على أن قرار السحب يأتي كإجراء وقائي لحماية المستهلكين من أي مخاطر صحية محتملة، خاصة أن أي خلل في تعقيم الأدوية القابلة للحقن قد يقود إلى التهابات خطيرة ومضاعفات صحية جسيمة.