أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تحركات حكومية لتقديم تعويضات استثنائية لأسر ضحايا حريق دائري الوراق، تشمل شهادات بنكية توفر عائداً مالياً دورياً، إلى جانب تعويضات عينية في صورة سيارات بديلة للأسر التي فقدت سياراتها خلال الحادثة، وذلك بمشاركة البنوك ورجال الأعمال.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء، صباح اليوم (الخميس)، الحالة الصحية للمصابين في مستشفى الشيخ زايد، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، عقب حادثة الحريق التي اندلعت أعلى نفق خط عشرة بحي الوراق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

توجيهات رئاسية برعاية المصابين وأسر الضحايا

وأعرب مدبولي عن خالص تعازيه ومواساته للشعب المصري وأسر ضحايا الحادثة الأليمة، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكداً أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة صدرت منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادثة، بسرعة تقديم الرعاية اللازمة للمصابين وأسر المتوفين.

وأوضح أن أجهزة الدولة المعنية تحركت فور وقوع الحادث، مع تفعيل غرفة الأزمات المركزية وغرف الأزمات والسيطرة بالوزارات المختصة، لمتابعة التطورات والتعامل مع تداعيات الحادثة.

وأضاف أن الأولوية منذ البداية تمثلت في سرعة إسعاف المصابين وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية لهم، بالتنسيق مع وزير الصحة والسكان، إلى جانب سرعة نقل جثامين الضحايا إلى المستشفيات.

شهادات بنكية وسيارات بديلة لأسر الضحايا

وأكد رئيس الوزراء المصري أن حجم المأساة وما خلفته من آلام لدى أسر الضحايا والمصابين يتطلب تضامن الدولة والمجتمع المدني ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن الألم الذي تعرضت له هذه الأسر يفوق ما يمكن أن تجبره التعويضات مهما بلغت قيمتها.

وكشف مدبولي أنه طلب من وزيرة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية تقديم أقصى رعاية ممكنة لأسر الضحايا والمصابين، والعمل على صرف أكبر تعويضات ممكنة.

وأشار إلى أنه سيدعو البنوك ورجال الأعمال للمساهمة في تقديم تعويضات استثنائية لأسر المتوفين، تتضمن شهادات بنكية توفر لهذه الأسر عائداً مالياً، فضلاً عن تعويضات عينية تشمل توفير سيارات بديلة للأسر التي فقدت سياراتها نتيجة الحادثة.

وشدد على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لمتابعة هذا الملف، موضحاً أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستكون مسؤولة عن التنسيق مع مختلف الجهات لضمان تنفيذ أوجه الدعم والتعويضات المقترحة.

وجدد تعازيه لأسر الضحايا والشعب المصري، متمنياً الشفاء التام للمصابين وعودتهم إلى أسرهم في أتم صحة.