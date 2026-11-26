حققت بورتوريكو إنجازاً تاريخياً جديداً في مسابقة ملكة جمال الكون، بعدما توجت ممثلتها جينيفر باريتو بلقب النسخة الخامسة والسبعين لعام 2026، التي استضافتها العاصمة سان خوان بمشاركة 116 متسابقة من مختلف أنحاء العالم، لتمنح الدولة المضيفة تاجها السادس في تاريخ المسابقة بعد غياب استمر عقدين.

وتسلمت باريتو، البالغة من العمر 27 عاماً، التاج من حاملة اللقب السابقة المكسيكية فاطمة بوش، فيما جاءت ممثلة جمهورية الدومينيكان ميليسا نونيز وصيفة أولى، تلتها الفنزويلية كلارا فيجاس في المركز الثالث، ثم الفلبينية بيا ميلان ويندورسكي، والنيوزيلندية جورجيا وادينجتون في المركز الخامس.

ويمثل فوز باريتو محطة استثنائية في تاريخ المسابقة، إذ أصبحت أول أم تتمكن من حصد لقب ملكة جمال الكون، كما أعادت اللقب إلى بورتوريكو للمرة الأولى منذ تتويج زوليكا ريفيرا عام 2006، رافعةً رصيد بلادها إلى ستة ألقاب.

وتحمل الملكة الجديدة مؤهلات أكاديمية في علم النفس والعمل الاجتماعي الإكلينيكي، وعملت في مجالات الدعم النفسي والتعامل مع آثار الصدمات وحماية الأطفال، وتشغل منصب اختصاصية للوقاية في وزارة الدفاع الأمريكية، إلى جانب مشاركتها في عدد من المبادرات المجتمعية والخيرية.

عربياً، شهدت المسابقة مشاركة خمس متسابقات يمثلن مصر والعراق ولبنان وتونس والأردن، إلا أن المنافسات انتهين مبكراً بعد إخفاقهن في بلوغ قائمة أفضل 30 متسابقة.

كما سجلت نسخة هذا العام عودة الأردن إلى المسابقة بعد غياب دام 66 عاماً، فيما عادت تونس إلى المنافسات للمرة الأولى منذ 55 عاماً.

ورغم أجواء الاحتفال، لم تسلم المسابقة من الجدل، بعدما سبقتها خلافات تنظيمية ومالية تتعلق بإدارة العلامة التجارية للمسابقة وحقوق الامتياز الخاصة بها، فضلاً عن تساؤلات أثيرت بشأن التمويل الحكومي المخصص لاستضافة الحدث في بورتوريكو.

وزادت حدة الجدل مع غياب ممثلات ست دول آسيوية عن المنافسات، هي تايلاند وإندونيسيا وفيتنام ولاوس وسنغافورة وماليزيا، بسبب نزاعات مرتبطة بحقوق الامتياز وإدارة المسابقة.

وبين تتويج تاريخي لبورتوريكو وعودة اللقب إلى أصحاب الأرض، وأسئلة لا تزال تحيط بالجوانب التنظيمية والمالية، أسدل الستار على النسخة الخامسة والسبعين من مسابقة ملكة جمال الكون، في واحدة من أكثر دوراتها إثارة للانتباه خلال السنوات الأخيرة.