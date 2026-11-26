خلف لافتة نهارية توحي بمتجر لبيع مستلزمات دينية، ينبض المكان مساءً وليلاً بطاولات بلياردو وشاشات وأجواء شبابية مفتوحة في قلب حي ذي طابع علماني بمدينة «جفعاتايم» وسط إسرائيل، وهو نشاط ليلي يجمع بين الترفيه وجذب المراهقين إلى دروس التوراة والطقوس الدينية والأفكار المتشددة، ففجّر صداماً حاداً مع السكان وكشف آلية توسع تعتمدها ذراع الشباب في حركة «حباد» المعروفة باسم «سي-تين».

ولإدراك سبب غضب السكان في حي «بوعلي هرافيكيت»، يكفي النظر إلى ما يحدث بعد إسدال الستائر، فالمكان الذي يبدو مغلقاً أو مخصصاً لبيع التحف والأدوات الدينية نهاراً، يتحول في المساء إلى نادٍ شبابي يتجمع فيه مراهقون بأزياء وشعارات الحركة حول ألعاب البلياردو والشاشات والمرطبات، بالتوازي مع دروس التوراة والتوجيه الديني المتشدد، في حي يغلب عليه الطابع العلماني ويضم أساساً مركزاً قائماً لـ«حباد» على مسافة قريبة.

بحسب تحقيقات صحفية نشرتها وسائل إعلام محلية، بدأ الاعتراض بعدما استأجرت المنظمة عقاراً في شارع سيركين لإقامة نادٍ دائم، فراجع السكان وثائق الأرشيف البلدي ليجدوا أنه مخصص للاستخدام التجاري فقط، مع إشارتهم إلى ملاحظات تخص مخالفات بناء ومخرج الطوارئ من الملجأ، قبل أن يرد قسم التفتيش بالبلدية بأن المالك أفاد بتخصيص الموقع لبيع الأدوات الدينية، ثم يُشار لاحقاً إلى تعقيدات «الاستخدامات المختلطة» وإجراء فحوصات إضافية.

ولا يقتصر اعتراض السكان على صفة العقار أو لافتة المتجر، بل يتركز على طبيعة الاستقطاب الديني الليلي الذي يجمع بين الألعاب والترفيه والأنشطة الاجتماعية لتقريب قاصرين من أسر علمانية من الممارسات الدينية والتلمودية المتشددة، في وقت يرى فيه السكان أن هذا النشاط يفتقر إلى رقابة كافية ويُدخل مؤثرات دينية متشددة إلى بيوتهم عبر الأبناء، سواء عبر الالتزام بشعائر السبت أو تغيير نمط الحياة والملابس.

وتندرج هذه الحالة ضمن شبكة أوسع تديرها «سي-تين» عبر أكثر من 40 فرعاً، مستخدمة مزيجاً من المساحات الجذابة، والرحلات، والفعاليات الكبرى، والحوافز المادية مثل السحب على هواتف «آيفون»، لتعزيز التفاعل مع التعاليم الحسيدية، وهو نهج يصفه القائمون عليه بأنه وسيلة لربط الشباب بالهوية الدينية، بينما يراه معترضون عاملاً يضغط على التوازن الاجتماعي داخل الأحياء العلمانية.

وعلى المستوى المالي والسياسي، أوضحت التحقيقات تضاعف ميزانية الجمعية التي تأسست عام 2017 لتصل إلى نحو 18.5 مليون شيكل عام 2025، مدعومة بتمويل حكومي بملايين الشواكل منذ 2022، وتبرعات من جهات وشخصيات بارزة مثل رجل الأعمال يتسحاق ميريلاشفيلي ومؤسسة مرتبطة بمؤسس «واتساب» يان كوم، إلى جانب علاقات وثيقة مع مسؤولين وسياسيين.

وفي تعقيبها على القضية، قالت بلدية «جفعاتايم» إن الجهات المختصة تدرس وتعالج المسائل المطروحة من دون الكشف عن تفاصيل إضافية في المرحلة الحالية، بينما زعمت منظمة «سي-تين» أن أنشطتها تُدار بشكل قانوني وشفاف وبالتنسيق مع الجهات التعليمية والبلدية وبموافقة أولياء الأمور.