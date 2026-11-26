وسط تحضيرات حفل الزفاف التي كان يفترض أن تمهّد لحياة جديدة، اصطدمت عروس مصرية بحقيقة قلبت حساباتها رأساً على عقب، بعدما تبيّن لها عقب عقد القران أن عريسها متزوج ولديه ثلاثة أبناء، لتتجه إلى محكمة الأسرة مطالبة بفسخ العقد وسط اتهامات بـ«التدليس» و«النصب» والتلاعب في البيانات الرسمية.

وبحسب ما كشفت عنه أوراق الدعوى، لم يخطر ببال العروس طوال فترة الخطبة وحتى إتمام عقد القران أن الرجل يخفي زواجاً قائماً وأطفالاً، وظلت تجهل ذلك حتى لحظة الاستعداد لحفل الزفاف، حيث انكشفت لها الصورة الكاملة وأصابتها بصدمة قاسية جعلت استمرار الارتباط في نظرها أمراً غير مقبول.

ولم تتوقف فصول القصة عند مفاجأة الحالة الاجتماعية، إذ أشارت العروس في روايتها إلى أنها تعرضت عقب ظهور الحقيقة لمحاولات مساومة وفرض شروط، مؤكدة أن محاولات تسوية الأمر وإنهاء العلاقة بصورة ودية باءت بالفشل بسبب رفض الطرف الآخر، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء لطلب الفسخ.

وفي شق مالي يضاعف حدة النزاع، اتهمت مقيمة الدعوى زوجها بالامتناع عن تسليمها منقولاتها الزوجية التي نُقلت بالفعل إلى مسكن الزوجية وتُقدّر قيمتها بنحو 800 ألف جنيه، إلى جانب الاستيلاء على مصوغاتها الذهبية دون وجه حق وفق ما ورد في ادعاءاتها.

واستندت الزوجة في تحركها القانوني إلى مستندات رسمية قالت إنها تثبت إخفاء بيانات الزواج الصحيحة والتلاعب بها، في وقت تظل فيه هذه الادعاءات قيد النظر والفحص أمام المحكمة المختصة للبت فيها وفق القواعد القانونية المعمول بها.