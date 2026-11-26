لم يكن أحد داخل الملعب يتوقع أن ينتزع عابر طريق المشهد بالكامل من لاعبي المباراة، إذ نجح شاب باكستاني في خطف الأضواء بلمح البصر، بعدما التقط كرة كريكيت طائرة بيد واحدة وهو يمر على متن دراجة نارية دون توقف.

حدثت المفاجأة أثناء مواجهة جمعت «سوات سترايكرز» و«جي كيه آر دير» ضمن بطولة دوري سوات الممتاز للكريكيت، بحسب ما نقلته صحيفة «غلف نيوز»، في لقطة بدت وكأنها صُوّرت بعناية فائقة لتكون ضمن لقطات الإثارة الرياضية.

وتعود تفاصيل اللحظة إلى الشوط السادس من جولات فريق «جي كيه آر دير»، حين أرسل أحد الضاربين الكرة بقوة لتتخطى حدود الملعب وتندفع مباشرة نحو الشارع المجاور، وفي تلك اللحظة الفارقة، عبرت دراجة نارية يركبها شخصان، فامتدت يد الراكب الخلفي بثبات لافت لتحتضن الكرة في الهواء بيد واحدة، وسط ذهول كل من شاهد الواقعة.

ومع انتشار المقطع المصوّر عبر المنصات الرقمية، انقسمت تعليقات المتابعين بين من وصفها بأجمل عملية التقاط عفوية شاهدها في اللعبة، ومن رأى فيها دليلاً نادراً على سرعة البديهة والتركيز العالي وسط حركة مستمرة.

وتندرج هذه المباراة ضمن النسخة الثامنة من دوري سوات الممتاز، وهي مسابقة محلية تعتمد كرة الشريط اللاصق وتُقام على ملعب «غراسي» بإقليم خيبر بختونخوا خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 11 ديسمبر.