بدلاً من الاستنجاد بتعزيزات أمنية لمواجهة ضغوط العمل، لجأ عناصر في أحد مراكز الشرطة الفرنسية إلى حلٍّ أقرب إلى الخرافة، باستدعاء معالج روحاني يُعرف باسم «شامان» لإقامة طقوس تطهير داخل المقر، بدعوى طرد «الأرواح الشريرة» وتنقية المكان من «الطاقة السلبية».

وتفجّرت تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل في مركز شرطة مدينة «لورد» جنوبي فرنسا، حيث كشفت صحيفة «لو كانار أونشينيه» أن الزيارة الغريبة جرت باقتراح من أحد الضباط، وسط حالة من الإرهاق النفسي والشكاوى المتصاعدة بسبب نقص الكوادر وتراكم الأعباء اليومية على أفراد المركز.

وفي محاولة لتبرير ما جرى داخل المقر الأمني، أوضح ممثل نقابة الشرطة ريمي غونزاليس أن قائد المركز كان يبحث عن أي وسيلة لتخفيف التوتر عن فريقه، لافتاً إلى أن الغاية من تلك الطقوس لم تتجاوز الرغبة في «تطهير ذاكرة المكان» وإعادة الهدوء النفسي للعناصر.

غير أن المفاجأة الأكبر تمثلت في طريقة تمويل هذه الجلسة، إذ أكدت السلطات المحلية أن عناصر الشرطة تصرفوا بشكل فردي تماماً دون أي تعليمات من القيادات العليا، بل دفعوا أتعاب «الشامان» من جيوبهم الخاصة لإتمام مراسم التطهير بعيداً عن القنوات الرسمية.

ولم تمر الواقعة مرور الكرام لدى الجهات الإدارية، فقد أعلنت المحافظة في بيان لقناة «بي إف إم تي في» أن المحافظ تحرك فور علمه بالقصة، وباشر إجراء مقابلات ومساءلات مع المسؤولين في التسلسل القيادي للشرطة لكشف ملابسات السماح بدخول ممارس طقوس روحانية إلى منشأة أمنية رسمية.

ويُعرف «الشامان» في الموروثات الروحانية الغربية بأنه شخص يدّعي القدرة على التواصل مع عالم الأرواح وإجراء طقوس غامضة يُعتقد أنها تعالج الاضطرابات النفسية أو تزيل التأثيرات غير المرئية من الأماكن.