اعتمدت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» عناصر رئيسية في تصميم مركبة «SR-1 Freedom» العاملة بالطاقة النووية، تمهيدا لإطلاقها إلى المريخ أواخر عام 2028، في مهمة تهدف إلى اختبار الدفع النووي الكهربائي في الفضاء العميق لأول مرة.

وأعلنت ناسا الانتهاء من مراجعة رئيسية لتصميم المركبة، بمشاركة خبراء من الوكالة ووزارة الطاقة الأمريكية وشركات صناعية، ما ينقل المشروع من مرحلة التصور الأولي إلى تحديد ملامح أكثر وضوحا للتصميم ومسار التنفيذ.

وستتولى المركبة نقل كبسولة «SkyFall» إلى المريخ، وعلى متنها ثلاث مروحيات صغيرة مطورة عن تصميم مروحية «Ingenuity» التي سبق أن استخدمتها ناسا على الكوكب الأحمر، بهدف دراسة جيولوجيته ومناخه، واستكشاف مناطق جديدة والبحث عن مصادر محتملة للمياه والجليد تحت سطحه.

وتعتمد «SR-1 Freedom» على منظومة دفع كهربائي نووي تستخدم الطاقة الناتجة عن الانشطار النووي لتشغيل محركات كهربائية، وهو نظام يستهدف توفير كفاءة أعلى في استهلاك الوقود مقارنة بوسائل الدفع التقليدية، بما يسمح بنقل حمولات أكبر وتنفيذ مهام طويلة الأمد في الفضاء البعيد.

وبحسب خطة المهمة، سيبدأ تشغيل المفاعل تدريجيا بعد مغادرة المركبة مدار الأرض، لرفع قدرته على مراحل وجمع بيانات عن أداء منظومة الطاقة والدفع، قبل إيقافه لفترة والاعتماد على الطاقة الشمسية خلال مرحلة الرحلة إلى المريخ. وبعد إيصال كبسولة «SkyFall» إلى مدار الكوكب، سيُعاد تشغيل المفاعل لاستكمال اختبارات الأداء في الفضاء العميق.

وأدخلت ناسا تعديلات على التصميم منذ الإعلان الأول عن المشروع في مارس الماضي، أبرزها تقليص طول الدعامة التي تفصل المفاعل عن جسم المركبة، بعدما سمحت التحسينات في الحماية الإشعاعية بتقريب المفاعل من المكونات الإلكترونية، بما يقلل الوزن ويسهل عمليات التجميع.

كما قررت الوكالة تحديث نظام الاتصالات عبر تركيب هوائيات أكبر تعمل ضمن نطاق التردد «X»، لتحسين إرسال البيانات من مسافات بعيدة، فيما أُسند تطوير نظام التخلص من الحرارة الناتجة عن المفاعل إلى مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، ضمن عقد تبلغ قيمته 39.3 مليون دولار.

وتكتسب المهمة أهمية تتجاوز الوصول إلى المريخ، إذ تسعى ناسا إلى اختبار تقنيات الطاقة والدفع النووي التي يمكن أن تدعم بعثات مستقبلية طويلة الأمد، وتوفر قدرات تشغيلية في مناطق لا تكفي فيها الطاقة الشمسية وحدها، سواء في الفضاء العميق أو على سطح القمر والمريخ.

وقال مدير برنامج «SR-1 Freedom» ستيف سيناكور إن المشروع لا يقتصر على تطوير مركبة فضائية، بل يضع أساسا لعصر جديد من النقل الموثوق والفعال خارج مدار الأرض، واصفا المهمة بأنها «أول رحلة شحن على سكة حديد النظام الشمسي».