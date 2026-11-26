في تطور طبي قد يغيّر خيارات العلاج أمام آلاف المصابات بسرطان الثدي، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقتها على علاج هرموني جديد يستهدف الحالات المبكرة من المرض، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين، بعدما أظهرت التجارب السريرية نتائج واعدة في الحد من احتمالات عودة السرطان أو الوفاة المرتبطة به.

ووفقاً لشبكة «فوكس نيوز»، حصل العقار الجديد «ويلسيردلي»، الذي تطوره شركة «جينينتك» الأمريكية، على الموافقة لعلاج البالغين المصابين بسرطان الثدي المبكر الإيجابي لمستقبلات الإستروجين (ER) والسلبي لبروتين (HER2)، وهو النمط الأكثر شيوعاً من المرض، والذي يعتمد نمو خلاياه السرطانية على هرمون الإستروجين.

خفض خطر عودة المرض بنسبة 30%

وأظهرت نتائج تجربة سريرية من المرحلة الثالثة أن إضافة العلاج الجديد أسهمت في خفض خطر عودة السرطان أو الوفاة بنسبة 30% مقارنة بالعلاج الهرموني التقليدي، وفقاً لبيانات أعلنتها شركة «جينينتك».

ولم تقتصر النتائج على معدلات الانتكاس، إذ أشارت بيانات الدراسة إلى أن المرضى الذين تلقوا العقار كانوا أقل ميلاً إلى التوقف عن العلاج بسبب بعض الآثار الجانبية الشائعة، من بينها آلام المفاصل والهبات الساخنة، كما سُجل انخفاض في حالات عودة المرض وانتشاره إلى أعضاء بعيدة، مثل العظام والكبد والرئتين.

وقال الدكتور أديتيا باردية، الباحث الرئيسي العالمي للدراسة وأستاذ الطب بكلية ديفيد غيفن للطب في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، إن أهمية النتائج تكمن في قدرتها على الحد من خطر وصول المرض إلى مراحل متقدمة، موضحاً أن سرطان الثدي الذي ينتشر إلى أعضاء بعيدة لا يكون قابلاً للشفاء في معظم الحالات.

وأشار باردية إلى أن العلاجات الهرمونية الأساسية المستخدمة لمواجهة سرطان الثدي المبكر لم تشهد تغييرات جوهرية منذ سنوات طويلة، رغم دورها في إنقاذ حياة أعداد كبيرة من المرضى.

وأضاف أن العلاج الجديد يمثل تقدماً مهماً، بعدما أثبتت الدراسة تفوقه على الخيارات العلاجية القياسية الحالية من حيث الفعالية، إلى جانب تحسين قدرة المرضى على الاستمرار في تلقي العلاج.

ولفت إلى أن أهمية هذا التطور تتضاعف مع حقيقة أن نسبة كبيرة من حالات سرطان الثدي تُكتشف في مراحل مبكرة، وأن معظمها ينتمي إلى النوع الإيجابي لمستقبلات الهرمونات، ما قد يوسع نطاق المستفيدين من العقار.

علاج يمتد تأثيره إلى المراحل المتقدمة

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد منحت العقار موافقة سابقة خلال العام الجاري، لاستخدامه بالتزامن مع دواء السرطان الفموي «إيفيروليموس»، لعلاج البالغين المصابين بسرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الإستروجين والسلبي لبروتين (HER2)، ممن يحملون طفرة (ESR1).

ويشمل هذا الاستخدام المرضى المصابين بحالات متقدمة موضعياً أو نقيلية، ممن عاد إليهم المرض أثناء تلقي العلاج الهرموني أو بعد الانتهاء منه.

وبذلك، أصبح العقار، وفقاً للشركة، أول علاج من فئة مثبطات ومفككات مستقبلات الإستروجين الانتقائية يحصل على اعتماد لعلاج هذا النوع من سرطان الثدي في مراحله المبكرة والمتقدمة.

من جانبه، أكد الدكتور ليفي غاراواي، كبير المسؤولين الطبيين ورئيس التطوير العالمي للمنتجات في «جينينتك»، أن الموافقة تستند إلى نتائج أظهرت فعالية تفوق العلاجات التي ظلت لسنوات طويلة ضمن المعايير المعتمدة للرعاية الطبية.

كما أكدت تيريزا غراهام، الرئيسة التنفيذية لشركة «روش فارماسيوتيكالز»، أن «جينينتك»، التابعة لمجموعة «روش»، تعتزم مواصلة الاستثمار في تطوير العقار، ودراسة إمكاناته العلاجية في مراحل مختلفة من المرض، إلى جانب اختباره ضمن تركيبات علاجية جديدة.

وفي ضوء هذه التطورات، دعا الدكتور باردية المرضى إلى مناقشة إمكانية الاستفادة من العلاج مع أطباء الأورام، خصوصاً من تتوافق حالاتهم مع شروط الموافقة الأمريكية، مع مراعاة التقييم الطبي لكل حالة على حدة.