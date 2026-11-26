لم يشفع تنازل المجني عليه ولا استرداد المبلغ المسروق في إنقاذ شرطي كويتي من العقوبة، إذ أيدت محكمة الاستئناف حبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعدما استغل صفته العسكرية واستوقف سائق توصيل آسيوياً ليسرق ماله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدّم به سائق التوصيل، كشف فيه أن الشرطي استوقف مركبته مستخدماً سيارة شرطة رسمية ومرتدياً الزي العسكري، قبل أن يطالبه بإبراز هويته ويشرع في تفتيش المركبة، لينتهي المشهد باستيلائه على مبلغ 200 دينار وفراره سريعاً من الموقع.

ومع مباشرة أجهزة المباحث تحرياتها حول الحادثة، نجحت في تحديد هوية الفاعل وضبطه، لتكشف السجلات مفاجأة إضافية، إذ تبيّن أنه مطلوب أصلاً على ذمة قضية سرقة وانتحال صفة موظف عام، كما سبق أن صدرت بحقه أحكام بالامتناع عن النطق بعقابه.

ورغم مبادرة الضحية إلى التنازل عن الشكوى فور استعادة أمواله، فإن النيابة العامة والقضاء واصلا السير في الدعوى الجزائية باعتبارها جريمة تمسّ هيبة الوظيفة العامة وأمن المجتمع، لا سيما بعد اعتراف المتهم بالسرقة وتبرير فعلته بمروره بضائقة مالية، لتُقرّ محكمة الاستئناف حكم أول درجة وتثبّت حبسه سنتين مع الشغل والنفاذ.