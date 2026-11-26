في مفارقة صادمة تهزّ أوساط العاصمة التونسية، أطاح كمين أمني محكم بمسؤول حكومي في شبهة ترويج مادة الكوكايين المخدرة، بعدما ضُبط بحوزته 13 لفافة جاهزة للترويج، ليتحوّل مساره الوظيفي فجأة إلى محور تحقيقات أمنية وقضائية مشددة.

وتشير المعطيات الأولية للعملية إلى أن التحرك بدأ إثر معلومات استخباراتية دقيقة توفرت لدى فرقة الشرطة العدلية بمنطقة «العمران»، وكشفت عن نشاط مشبوه للمعني بالأمر في ترويج المواد المخدرة، مع امتداد تحركاته إلى جهة الجبل الأحمر وعدد من الأحياء الأخرى داخل العاصمة.

وبعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته، نفّذت الوحدات الأمنية كميناً محكماً أوقع بالمشتبه به متلبساً وبحوزته اللفافات المعدة للترويج، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وعقب الضبط، تقرر الاحتفاظ بالمتهم على ذمة الأبحاث المستمرة بالتنسيق مع النيابة العمومية، لاستكمال بقية الإجراءات القانونية، وتحديد كافة ملابسات القضية والبحث عن أي ارتباطات محتملة بشبكات ترويج أخرى.