اندلع حريق داخل أحد المراكز التجارية في العاصمة العراقية بغداد، لتتحول أجواء التسوق إلى عمليات إخلاء وإطفاء مكثفة، انتهت بإنقاذ عشرات الأشخاص، وسط تسجيل حالة وفاة وإصابات استدعت نقل عدد من المصابين إلى المستشفى.

وتمكنت فرق الدفاع المدني العراقي من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مول «جوهرة بغداد» بمنطقة الكاظمية، بالقرب من باب المراد، اليوم الخميس، بعد عمليات إطفاء وإنقاذ شاركت فيها فرق متخصصة، أسفرت عن إخراج 40 شخصاً من المبنى.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن النيران اندلعت في الطابقين الثاني والثالث من المول، حيث يضم الطابق الثاني مطعماً، فيما يحتوي الطابق الثالث على عدد من محال بيع الملابس، الأمر الذي استدعى تحرك فرق الإطفاء لمنع امتداد النيران إلى بقية أجزاء المبنى.

وخلال عمليات التدخل، تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء 40 شخصاً كانوا داخل المول، فيما تلقى المصابون الإسعافات الأولية في موقع الحادث. ونُقل ثلاثة أشخاص في حالات حرجة إلى المستشفى، إلا أن أحدهم فارق الحياة قبل وصوله، متأثراً بإصاباته.

وأكدت المديرية إخماد الحريق بالكامل والسيطرة على النيران، مشيرة إلى أن تجمع المواطنين في محيط المول شكل صعوبة إضافية أمام عمل فرق الدفاع المدني خلال تنفيذ مهامها.

وعقب الانتهاء من عمليات الإطفاء، باشرت الجهات المختصة إجراءات التحقيق لتحديد ملابسات الحريق وأسبابه، فيما استُدعي خبير في الأدلة الجنائية لإجراء الكشف الفني على موقع الحادث وجمع العينات اللازمة، تمهيداً للوصول إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران.