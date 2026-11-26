تحوّلت رحلة جوية أمريكية إلى حالة من التوتر والارتباك، بعدما أقدم أحد الركاب على تصرفات خطيرة أثناء التحليق، وصلت إلى حد محاولة العبث بباب الطائرة، ما استدعى تدخل طاقم الضيافة وعدد من المسافرين للسيطرة عليه، قبل اتخاذ قرار بتحويل مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا.

واضطرت طائرة تابعة لشركة «أمريكان إيرلاينز» إلى الهبوط في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، بعدما فقد أحد الركاب السيطرة على تصرفاته وغادر مقعده متجهًا إلى مقدمة الطائرة، متجاهلًا تعليمات الطاقم المتكررة بالعودة إلى مكانه.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، وثّق مقطع فيديو صوره أحد المسافرين جانبًا من الواقعة على متن الرحلة رقم 1494، التي كانت متجهة من سان دييغو إلى شيكاغو، حيث ظهر أفراد طاقم الضيافة وعدد من الركاب وهم يحاولون السيطرة على الرجل، قبل أن يتمكنوا من إسقاطه أرضًا وتقييد معصميه باستخدام أربطة بلاستيكية.

وروى أحد ركاب الرحلة، ويدعى شون بينيت، تفاصيل ما جرى عبر حسابه على «فيسبوك»، مشيرًا إلى أن أحد الأشخاص حاول الاستيلاء على الطائرة خلال الجزء الأول من الرحلة، الأمر الذي انتهى بهبوطها اضطراريًا في فينيكس.

وأشاد بينيت بسرعة استجابة الركاب وأفراد الطاقم، لافتًا إلى أن التدخل تم بصورة منظمة وهادئة، وأن الجميع تمكنوا من التعامل مع الموقف دون وقوع إصابات بين المسافرين.

من جهتها، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة هبطت بسلام في مطار «فينيكس سكاي هاربر» قرابة الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي، يوم الأربعاء 25 نوفمبر، بعد تلقي بلاغ من الطاقم بشأن اضطراب تسبب به أحد الركاب، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادثة.

وقالت شركة «أمريكان إيرلاينز» إن تصرفات أحد الركاب دفعت إلى تغيير مسار الرحلة وتسليمه إلى سلطات إنفاذ القانون فور وصول الطائرة، مؤكدة أن الرحلة استأنفت طريقها لاحقًا إلى شيكاغو، بعد تأخير امتد لعدة ساعات.

وفي تفاصيل إضافية، أوضحت شرطة فينيكس أن الراكب غادر مقعده واتجه إلى مقدمة الطائرة، ورفض مرارًا الاستجابة لتعليمات أفراد الطاقم، قبل أن يحاول العبث بأحد أبوابها، ما استدعى تقييده حتى الهبوط وإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بالواقعة.

وأشارت الشرطة إلى أن الراكب تعرض لإصابات طفيفة، ونُقل إلى المستشفى لتقييم حالته الصحية، فيما وقع الحادث أثناء تحليق الطائرة بالقرب من الحدود بين ولايتي أريزونا وكاليفورنيا، جنوب مدينة نيدلز.