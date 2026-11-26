ارتفعت حصيلة ضحايا منجم للذهب في إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا إلى 13 قتيلاً، وفقدان 13 آخرين بعد الفيضانات التي اجتاحت المنجم عقب هطول أمطار غزيرة، وفق ما أعلنته السلطات الإندونيسية اليوم.

وأفادت الشرطة الإندونيسية أن الأمطار الغزيرة التي هطلت (الإثنين) على منطقة بوغور في جاوة أدت إلى فيضان نهر قريب، فاندفعت مياهه إلى المنجم المكشوف وغمرته، مما أدى إلى محاصرة العمال في داخله.

وذكرت رئيسة فرق البحث والإنقاذ المحلية ديسيانا كارتيكا باهاري في بيان أن 13 عاملاً لقوا مقتلهم، فيما لا يزال 13 آخرون في عداد المفقودين، مضيفة أن عمليات الإنقاذ واجهت صعوبات، بينها ضيق حفر التنقيب التي يصل عمقها إلى نحو 100 متر، وانزلاق التضاريس، في حين لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة مع مراعاة الظروف الميدانية وإيلاء الأولوية لسلامة الأفراد المشاركين.

من جهته، أوضح المتحدث باسم شرطة جاوة الغربية هندرا روخماوان أن 11 عاملاً تمكنوا من الخروج سالمين قبل أن تغمر المياه آبار المنجم، مشيراً إلى أن السلطات لم تُبلَّغ بوجود العمال المحاصرين إلا بعد يوم واحد من الحادثة.