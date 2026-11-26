أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، مساءً الأربعاء، أمراً بوقف الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا، إثر خروج طائرة شحن تابعة لشركة «فيديكس» عن المدرج.

وأكد مكتب شريف مقاطعة ميامي ديد أن الطائرة كان على متنها شخصان، لم يتعرض أي منهما لإصابات، فيما أفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ بعدم تسجيل حالات استدعت النقل إلى المستشفى.

ولم تتضح على الفور أسباب خروج الطائرة عن المدرج، الذي أدى إلى اضطراب حركة الرحلات الجوية المتجهة إلى المطار.

وأوضح مطار ميامي الدولي أن الحادثة أدت إلى إغلاق جميع مدارجه باستثناء مدرج واحد، فيما باشرت الفرق المختصة أعمال إخلاء المدرج تمهيداً لاستئناف حركة الطيران بصورة طبيعية.

وبحسب إدارة الطيران الفيدرالية، فإن طائرة الشحن، من طراز «ماكدونيل دوغلاس MD-11»، كانت قادمة من مدينة ممفيس بولاية تينيسي.

وحددت الإدارة الساعة 9:45 مساءً بالتوقيت المحلي موعداً متوقعاً لرفع قرار تعليق الرحلات، مع احتمال تمديده بنسبة تراوح بين 30 و60%.

وتزامنت الحادثة مع ذروة حركة السفر في الولايات المتحدة عشية عطلة عيد الشكر، فيما دعت إدارة المطار المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران للتحقق من مواعيد رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.