ظنّت الأمريكية هيلين ديل أن الآلام الحادة التي داهمتها لساعات ناجمة عن التهاب الزائدة الدودية، قبل أن تكتشف بصورة صادمة أنها في مرحلة المخاض، لتنجب طفلتها دون أن تعلم أساساً بأنها كانت حاملاً.

وعاشت ديل، البالغة من العمر 28 عاماً، هذه التجربة الاستثنائية داخل منزلها بولاية إلينوي الأمريكية، حيث وضعت مولودتها بشكل مفاجئ داخل حمام المنزل بعد ساعات من الألم المتواصل. وقالت ديل: إن الأوجاع بدأت نحو الساعة الثانية فجراً، لكنها لم تثر شكوكها، بل واصلت يومها بشكل اعتيادي وخرجت برفقة زوجها لتناول البيتزا، معتقدة أن ما تشعر به مجرد وعكة صحية عابرة. وأضافت أن الآلام اشتدت مع حلول المساء، فقررت الاستحمام بالماء الساخن أملاً في تخفيفها، إلا أنها فوجئت بظهور رأس الطفلة أثناء وجودها في الحمام، ما دفعها إلى طلب المساعدة من زوجها الذي بادر بالاتصال بالإسعاف.

ونُقلت الأم إلى المستشفى، حيث وُلدت الطفلة التي أطلقت عليها اسم (كلارا)، بوزن بلغ نحو 2.3 كيلوغرام، وكانت بحالة صحية جيدة، فيما غادرت الأم المستشفى في اليوم التالي، بينما بقيت المولودة خمسة أيام تحت المراقبة الطبية.

وأوضحت ديل أنها لم تشك مطلقاً بوجود حمل، إذ استمرت دورتها الشهرية بصورة منتظمة، كما لم يزد وزنها سوى نحو 4.5 كيلوغرام، وهو ما اعتبرته نتيجة طبيعية لتناول الطعام بكميات أكبر.

ورجّح الأطباء أن يكون ميل الرحم وتموضع المشيمة في الجهة الأمامية من الرحم وراء عدم شعورها بحركة الجنين طوال فترة الحمل، ما ساهم في بقاء الأمر خافياً حتى لحظة الولادة المفاجئة.