أعلنت شركة «CrowdStrike» الأمريكية، توقيع اتفاق نهائي للاستحواذ على شركة «Zscaler» المتخصصة في الأمن السحابي، في صفقة تبلغ قيمتها 43.9 مليار دولار، بما يعادل نحو 44 مليار دولار، في واحدة من أضخم صفقات قطاع الأمن السيبراني.

وتستهدف الصفقة الجمع بين تقنيات حماية الأجهزة والأنظمة التي تقدمها «CrowdStrike»، وحلول تأمين الشبكات والوصول إلى الخدمات السحابية التي تطورها «Zscaler»، لتوسيع نطاق خدمات الحماية المقدمة للمؤسسات.

وبموجب الاتفاق، يحصل مساهمو «Zscaler» على 1.135 سهم من أسهم «CrowdStrike» مقابل كل سهم يمتلكونه، على أن يستحوذ مساهمو الشركة المشترية على نحو 84.1% من الكيان الناتج، مقابل 15.9% لمساهمي الشركة المستحوذ عليها.

وتتوقع الشركتان، تجاوز إيراداتهما السنوية المتكررة مجتمعتين 10 مليارات دولار، مع إتاحة فرص لتوسيع الخدمات المقدمة إلى نحو 8 آلاف عميل لدى «Zscaler».

ومن المنتظر، إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من السنة المالية 2028 لشركة «CrowdStrike»، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين.

وتعكس الصفقة تصاعد المنافسة في سوق الأمن السيبراني، واتجاه الشركات الكبرى إلى دمج خدمات حماية الأجهزة والشبكات والبيانات ضمن منصات متكاملة.