لم تستغرق العملية سوى 10 ثوانٍ، لكنها كانت كافية لسرقة مقتنيات فاخرة تُقدّر قيمتها بنحو مليون دولار من الدكتورة سعاد لطفي، طبيبة التجميل وسيدة الأعمال الإماراتية، في واقعة خاطفة وثقتها كاميرات المراقبة وأثارت تساؤلات بشأن أساليب استهداف أصحاب الثروات والمقتنيات الثمينة.

ووقعت السرقة أثناء مغادرة سعاد لطفي منزلها في العاصمة البريطانية لندن، حيث استغل شخصان لحظة انشغالها ونفذا عملية محكمة قبل أن يلوذا بالفرار في ثوانٍ معدودة.

وأكدت لطفي أن اللصين تمكنا من الاستيلاء على حقيبة تضم مجموعة من المقتنيات الفاخرة والمجوهرات وساعة ثمينة، فيما قُدرت قيمة المسروقات الإجمالية بنحو مليون دولار. وضمّت المقتنيات المسروقة حقائب فاخرة من علامة (هيرمس)، ومجوهرات من (كارتييه) و(فان كليف آند آربلز)، إضافة إلى ساعة (كارتييه بانتير أجوريه)، وهي من القطع ذات القيمة المادية المرتفعة.

وبحسب تفاصيل الواقعة، اعتمد اللصان أسلوب تشتيت الانتباه وتقاسم الأدوار، إذ تولى أحدهما إشغال الضحية، بينما استغل الآخر اللحظة لفتح باب السيارة والاستيلاء على الحقيبة قبل الهروب سريعاً.

وأعادت سرعة التنفيذ ودقة التوقيت طرح تساؤلات حول ما إذا كانت العملية عشوائية أم أنها جاءت بعد مراقبة مسبقة لتحركات الضحية ومعرفة مواعيد تنقلاتها.

ويرى متابعون للشأن الأمني أن مثل هذه الجرائم غالباً ما تعتمد على جمع معلومات مسبقة عن الضحايا، سواء من خلال المراقبة المباشرة أو عبر ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي بشأن أماكن الإقامة والسفر والمقتنيات الثمينة.

وتسلط الواقعة الضوء مجدداً على مخاطر مشاركة تفاصيل الحياة اليومية والممتلكات الفاخرة عبر الإنترنت، إذ قد تتحول الصور ومقاطع الفيديو أحياناً إلى مصدر معلومات يساعد المجرمين على تتبع ضحاياهم وتحديد الوقت المناسب لاستهدافهم.