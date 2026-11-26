تحولت محاولة لإنقاذ ضحايا حريق الوراق إلى مأساة إنسانية مروعة، بعدما لقي 14 شخصاً كانوا يستقلون أوتوبيساً مصرعهم؛ إثر انفجار هائل باغتهم خلال محاولتهم الاقتراب من موقع الحادث لتقديم المساعدة للعالقين.

ووقعت المأساة أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، عندما اصطدمت شاحنة محملة بمواد بترولية بالحاجز الخرساني، ما أدى إلى اندلاع النيران وتصاعد ألسنة اللهب في محيط الموقع.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، تصادف وجود أوتوبيس يقل نحو 14 راكباً بالقرب من الشاحنة وقت الحادث، حيث شاهد ركابه بداية اشتعال النيران، فغادر عدد منهم المركبة واتجهوا نحو موقع الاصطدام في محاولة لفهم ما جرى ومساعدة العالقين.

غير أن دقائق قليلة كانت كفيلة بتحويل المشهد بالكامل، إذ دوى انفجار ضخم تسبب في انتشار النيران بصورة سريعة وامتدادها إلى المركبات المحيطة، وسط انفجارات متلاحقة ناجمة عن اشتعال المواد البترولية.

وأدى الانفجار إلى محاصرة الأشخاص الذين اقتربوا من موقع الحادث بدافع النجدة، ليجدوا أنفسهم في قلب الكارثة بعدما اجتاحتهم ألسنة اللهب قبل تمكنهم من الابتعاد عن المكان.

ووفقاً للتقارير الأولية، امتدت النيران إلى عشرات المركبات على الطريق، حيث تضررت نحو 27 سيارة بين محترقة ومتضررة، ما وسّع نطاق الخسائر وصعّب من عمليات الإنقاذ والسيطرة على الحريق.

وجاءت هذه التطورات عقب انفجار شاحنة المواد البترولية مساء الأربعاء، في حادث خلّف خسائر بشرية ومادية كبيرة ودفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيقات عاجلة للوقوف على أسبابه وملابساته.

وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بفتح تحقيق فوري في الواقعة، فيما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة الآثار الناجمة عن الحريق وفحص أسباب الانفجار.

وأظهرت المعاينات الأولية أن الحادث بدأ بعد اختلال عجلة قيادة الشاحنة واصطدامها بالحاجز الخرساني، قبل أن تشتعل حمولتها وتتسبب في الانفجار والحريق الواسع.

في الوقت نفسه، تواصل الجهات المختصة أعمال حصر الضحايا والخسائر، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة، مع استمرار فحص الأشلاء البشرية التي عُثر عليها بالموقع للتعرف على هويات أصحابها واستكمال التحقيقات المتعلقة بالحادث.