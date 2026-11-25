لم تنتهِ فصول مأساة حريق الوراق في مصر بانحسار ألسنة اللهب والسيطرة على النيران، بعدما تحولت جهود الإنقاذ إلى مهمة أكثر صعوبة، تتمثل في التعرف على هوية جثامين وأشلاء بشرية متفحمة، عُثر عليها في أعقاب الحادث الذي أودى بحياة 30 شخصاً، وأصاب العشرات، وأحال عشرات المركبات إلى هياكل متفحمة.

وفي تطور جديد يكشف حجم الكارثة، تواصل الجهات المختصة بمحافظة الجيزة أعمال الفحص وحصر الضحايا، وسط تحقيقات موسعة تقودها النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات، فيما أصبحت تحاليل البصمة الوراثية (DNA) أداة أساسية لفك لغز الهويات المجهولة.

أشلاء متفحمة تفتح ملف الهويات المجهولة

كشفت تقارير إعلامية مصرية عن العثور على أشلاء بشرية متفحمة في موقع الحادث، جرى نقلها إلى المستشفيات القريبة، ومن بينها مستشفى العجوزة، تمهيداً لإخضاعها للفحوص الطبية اللازمة والتأكد من هويات أصحابها.

وأمرت النيابة العامة بسحب عينات الحمض النووي من جثامين المتوفين الذين تعذّر التعرف على هوياتهم، لإجراء التحاليل والمضاهاة اللازمة، في محاولة لتحديد هوية الضحايا وربط النتائج بقوائم المتوفين والمفقودين.

ولا تقتصر أهمية هذه الإجراءات على تحديد أسماء الضحايا، بل تمتد إلى استكمال الحصر النهائي للوفيات، والتأكد من عدم وجود حالات لم تُسجل بعد ضمن الأعداد المعلنة.

ناقلة مواد بترولية تشعل الكارثة

وتعود تفاصيل الحادث إلى تصادم وانقلاب ناقلة محملة بمواد بترولية وأسطوانات غاز أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل امتدت نيرانه إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية المحيطة بموقع التصادم.

ووفقاً للتقديرات الأولية التي أعلنتها النيابة العامة، أسفر الحادث عن تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، في مشهد عكس شدة النيران وسرعة انتشارها.

وانتقلت فرق الحماية المدنية والإسعاف إلى الموقع للتعامل مع الحريق، والسيطرة على ألسنة اللهب، وإخلاء المصابين ونقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة.

30 وفاة وتحقيقات لكشف الملابسات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 30 حالة، مع تسجيل إصابات بين الناجين، فيما دفعت بـ39 سيارة إسعاف للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإخلاء الطبي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة بالقرب من موقع الحادث، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة واستقبال الحالات الطارئة.

وفي المقابل، انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، وفحص آثار التصادم والحريق، كما توجهت فرق أخرى إلى المستشفيات لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.

وتسعى التحقيقات إلى تحديد الظروف التي أدت إلى انقلاب الناقلة واشتعال النيران، وحصر الخسائر البشرية والمادية بصورة نهائية، وتحديد المسؤول عن وقوع الحادث.

وبين جثامين لم تُكشف هويات أصحابها ومركبات ابتلعتها النيران، تظل نتائج تحاليل الحمض النووي أحد أبرز المفاتيح لاستكمال فصول المأساة، بينما تنتظر عائلات الضحايا معرفة مصير ذويها، في كارثة أعادت تسليط الضوء على مخاطر حوادث ناقلات المواد البترولية على الطرق المصرية.