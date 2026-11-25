في شهادة خاصة لـ«عكاظ»، روى محمود مرزوق، أحد الناجين من حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة المصرية، تفاصيل اللحظات الأولى للكارثة التي أودت بحياة 30 شخصاً، مؤكداً أن صوت فرقعة إطارات سيارة النقل سبق انقلابها، قبل أن يتحول الحادث إلى انفجار هائل أعقبه دوي انفجارات متتالية، وصف مشهدها بأنه «كأنه نار جهنم».

فرقعة الإطارات وبداية الكارثة

وقال مرزوق إن اللحظات الأولى شهدت سماع صوت فرقعة في إطارات سيارة النقل المحملة بمواد بترولية، قبل أن تنقلب على جانبها وتواصل الانزلاق عبر الطريق إلى الناحية الأخرى، لتقع بعدها لحظة الانفجار الكبير.

وأضاف أن الانفجار وقع وسط نحو 10 سيارات ملاكي، قبل أن تتوالى الانفجارات في مشهد مرعب، مشيراً إلى أنه سمع ما بين 7 و8 انفجارات متتالية، وسط ألسنة اللهب التي امتدت إلى السيارات المحيطة.

حريق امتد إلى السيارات المجاورة

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق حادثاً مروعاً إثر اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية، أعقبه انفجار وامتداد النيران إلى عدد من السيارات المجاورة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، واحتراق مركبات عدة.

وأعلنت السلطات المصرية السيطرة على الحريق، فيما دفعت وزارة الصحة بـ39 سيارة إسعاف للتعامل مع تداعيات الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي.

تحرك رئاسي عاجل

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطورات الحادث، ووجّه الجهات المعنية بتوفير أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسر المتوفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

كما تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف مع وزيري الصحة والتضامن الاجتماعي، موجهاً بتوفير الرعاية الطبية للمصابين وتقديم الدعم والتعويضات للمتضررين.