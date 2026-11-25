ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في سيارة محملة بأسطوانات غاز أعلى الطريق الدائري بمحافظة الجيزة في مصر، إلى 30 وفاة، إلى جانب عدد من المصابين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة والسكان المصرية.

وأعلنت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يتابع تداعيات الحادث، ووجّه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة بالقرب من موقع الحريق، لضمان تقديم الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة للمصابين.

وأوضحت أن 39 سيارة إسعاف شاركت في عمليات الإنقاذ والتعامل مع تداعيات الحادث، مشيرة إلى نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات، من بينها زايد التخصصي، وإمبابة العام، والوراق المركزي.

وأكدت وزارة الصحة استمرار متابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، فيما تقدمت بخالص العزاء إلى أسر المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.