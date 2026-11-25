تحوّل عناق قصير في مشهد لم يتجاوز سبع ثوانٍ إلى عاصفة سياسية وجدل صاخب في المكسيك، بعدما وثّقت لقطات متداولة نائبة برلمانية وهي تنثر مسحوقاً غامضاً على فستان حاكمة ولاية غيريرو، لتشتعل تساؤلات واسعة حول ما إذا كان الأمر مجرد مصادفة عابرة أم محاولة مقصودة ترتبط بطقوس السحر والشعوذة.

ورغم أن الواقعة تعود إلى احتفالات استقلال المكسيك في 15 سبتمبر الماضي بمدينة تشيلبانسينغو، فإن عودة المقطع للانتشار الكثيف بعد أكثر من شهرين أشعلت منصات التواصل الاجتماعي في المكسيك، حيث ظهرت النائبة عن حزب «مورينا» الحاكم يولوتسين دومينغيز سيرنا، وهي تتبادل العناق مع حاكمة الولاية إيفلين سالغادو بينيدا، قبل أن تحرّك يدها بطريقة بدا معها أن مادة فاتحة اللون تتساقط فوق ثوب الحاكمة.

ومع تصاعد التلميحات التي ربطت المشهد بالسحر، إلى جانب تعليقات أخرى غلب عليها الطابع الساخر، سارعت دومينغيز إلى نفي الاتهامات عبر منصة «إكس»، مؤكدة تقديرها واحترامها للحاكمة، ومشيرة إلى إمكانية التلاعب بالمقطع عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، دون أن ترفق نفيها بأي أدلة تقنية تثبت ذلك.

غير أن شهادة من قلب الحدث وضعت رواية النائبة تحت اختبار قاسٍ، إذ أكّد خواكين باديو إسكاميلا رئيس مجلس التنسيق السياسي في كونغرس غيريرو أنه كان حاضراً لحظة الواقعة، كاشفاً أن عدداً من الموجودين حاولوا إزالة المسحوق عن فستان الحاكمة بأيديهم قبل الاستعانة بالمناديل، ومطالباً النائبة بالكشف عن طبيعة تلك المادة والهدف الحقيقي من نثرها.

وتأتي هذه الضجة في توقيت حساس بالنسبة إلى دومينغيز، التي تستعد لخوض المنافسة الداخلية في حزبها تمهيداً للانتخابات البلدية المقررة عام 2027، وسط ضغوط متزايدة لتقديم تفسير مقنع ينهي الجدل.