في سابقة قضائية ترسّخ قواعد تطبيق التشريع الجديد، حسمت محكمة الاستئناف في الكويت الجدل الدائر حول الحد الأقصى لفترة بقاء المتهمين داخل مراكز التأهيل، مؤكدةً أن الإيداع للعلاج من إدمان تعاطي المخدرات يجب ألا يتجاوز سنة واحدة فقط بموجب قانون المخدرات الجديد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام النيابة العامة لمواطن كويتي بتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، إلى جانب تناول مشروبات مسكرة وإزعاج الآخرين في مكان عام. وكانت محكمة الجنايات قد قضت في حكمها الأول بإيداع المتهم المركز التأهيلي للعلاج، مع إلزامه بتقديم تقرير دوري كل ستة أشهر على ألا تزيد مدة الإيداع عن سنتين، فضلاً عن تغريمه 50 ديناراً عن واقعة الإزعاج وإقلاق الراحة العامة.

وفي خطوة لافتة قلبت مسار الحكم، طعنت النيابة العامة نفسها على القرار الصادر، مستندةً إلى مخالفته لأحكام قانون المخدرات الجديد الذي ينص صراحةً على عدم جواز تجاوز مدة العلاج داخل المراكز التأهيلية حاجز السنة الواحدة.

واستجابت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين سعود الصانع ونايف الداهوم لطعن النيابة، لتقضي بتعديل مدة الإيداع في المركز التأهيلي وتقليصها إلى سنة واحدة إعمالاً لقاعدة «القانون الأصلح للمتهم»، مع تأكيد عدم جواز طعن المتهم على قرار الإيداع العلاجي، وتأييد تغريمه 50 ديناراً عن واقعة السكر والإزعاج.