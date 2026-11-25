في وقت تتصدر فيه لعبة الفيديو «جراند ثفت أوتو 6» (GTA 6) المشهد الرقمي بعد أن سجلت أكبر إطلاق في تاريخ منصة بلايستيشن بإجمالي بلغ 683 مليون ساعة لعب، دخل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على خط الجدل ببيان تحذيري شديد اللهجة، ليكشف عن مضامين وصفها بالخطيرة تتوارى خلف هذا الإقبال الجماهيري الكاسح.

وأوضح «الأزهر» أنه تابع ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وأوساط اللاعبين من مقاطع للنسخة الجديدة، ليرصد عناصر بالغة الحساسية تمس العقيدة والسلوك، في مقدمتها طقوس ورموز توحي بالسحر والشعوذة واستحضار كيانات شيطانية أو خارقة للطبيعة في قالب تفاعلي، إلى جانب مشاهد تُظهر شخصية بشرية كضحية لإتمام طقس معيّن، محذراً من أن دمج هذه الممارسات في إطار ترفيهي يسهّل الألفة معها لدى النشء والشباب.

ولم تتوقف التحذيرات عند الطقوس الغامضة، إذ نبّه البيان إلى احتواء اللعبة على جرعات مكثفة من العنف الدموي والاعتداءات، ومضامين جنسية ومشاهد عُري وألفاظ خادشة، فضلاً عن تصوير تعاطي المخدرات والكحوليات، مشيراً إلى أن التفاعل المتكرر مع هذه المشاهد يضعف حساسية اللاعب تجاه خطورة العنف ويُطبّع سلوكيات تتنافى مع الثوابت الدينية والضوابط المجتمعية.

وشدد «الأزهر» على أن حرية الترفيه الرقمي لا تنفصل عن المسؤولية الأخلاقية، داعياً أولياء الأمور والمؤسسات التربوية والإعلامية والجهات المعنية إلى عدم الانخداع بشعبية الألعاب وانتشارها الواسع، والتحرك للحد من وصول المحتوى غير الملائم إلى صغار السن مقابل توفير بدائل ترفيهية آمنة وبنّاءة تستوعب طاقاتهم.

ولمواجهة هذه المخاطر عملياً داخل البيوت، وضع المركز خريطة حماية من عشر خطوات للأسر، ترتكز على الفحص المسبق للألعاب، والالتزام الصارم بالتصنيف العمري، وتنظيم ساعات اللعب، وتفعيل أدوات الرقابة التقنية، بالتوازي مع الحوار المستمر لتمييز الخيال عن الواقع، والتوعية بمخاطر الشعوذة، وترسيخ حرمة النفس البشرية وبناء قناة ثقة مفتوحة مع الأبناء.