حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من مجموعة أعراض قد تشير إلى الإصابة بمرض الشرايين الطرفية، مؤكدة أن التعرف المبكر على هذه العلامات يسهم في الحد من المضاعفات المرتبطة بضعف تدفق الدم إلى الأطراف.

وأوضحت الهيئة أن المرض ينجم عن تراكم الترسبات الدهنية داخل الشرايين، ما يؤدي إلى تضييقها وإعاقة وصول الدم بصورة كافية إلى عضلات الساقين، مشيرة إلى أن ارتفاع الكوليسترول، المعروف بـ(القاتل الصامت)، يعد من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بتصلب الشرايين.

وبيّنت أن أكثر الأعراض شيوعًا يتمثل في الشعور بآلام أو تشنجات في الساقين أو الفخذين أو الأرداف أثناء المشي أو ممارسة النشاط البدني، وهي أعراض تخف غالبًا بعد التوقف والراحة لفترة قصيرة. كما قد يرافق ذلك إحساس بالتنميل أو الوخز، إضافة إلى ضعف وثقل في الساقين والقدمين.

ومن العلامات الأخرى التي تستدعي الانتباه، انخفاض درجة حرارة إحدى القدمين أو الساقين مقارنة بالطرف الآخر، إلى جانب تغير لون الجلد ليبدو شاحبًا أو مائلاً إلى الزرقة، أو اكتسابه مظهرًا لامعًا وغير معتاد.

وأشارت الهيئة إلى أن بطء التئام الجروح والتقرحات في القدمين أو أصابع القدم أو أسفل الساقين قد يكون أيضًا مؤشرًا على ضعف تدفق الدم الناتج عن المرض، خصوصًا إذا استمرت هذه الجروح لفترات طويلة دون تحسن ملحوظ. كما تشمل الأعراض تراجع نمو الشعر في الساقين والقدمين، إلى جانب بطء نمو أظافر القدمين أو زيادة هشاشتها، وهي تغيّرات ترتبط بانخفاض الإمداد الدموي إلى الأطراف.

وأكدت الهيئة أن ظهور هذه الأعراض بشكل مفاجئ أو تدهورها سريعًا قد يشير إلى حالة أكثر خطورة تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا، مشددة على أهمية إجراء الفحوص الدورية للكوليسترول وتحاليل الدم اللازمة، نظرًا إلى أن ارتفاعه لا يسبب عادة أعراضًا واضحة ويمكن أن يمر دون ملاحظة لسنوات.