عاد ملف ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة في مصر إلى واجهة الاهتمام، وسط تساؤلات المواطنين بشأن إمكانية إلغاء الرسوم المفروضة على الأجهزة الواردة من الخارج، خاصة مع تزايد الشكاوى من ارتفاع الأسعار وتوقف آلاف الهواتف عن العمل على الشبكات المحلية، بالتزامن مع تحركات برلمانية وحكومية تستهدف ضبط السوق ودعم التصنيع المحلي.

وفي هذا السياق، حسمت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة في مصر، الجدل بشأن إلغاء الضريبة، مؤكدة عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن بإلغاء الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة، وأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغائها لا يستند إلى قرار حكومي معلن.

وأكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، محمد هداية الحداد، استمرار تطبيق الرسوم الحالية، موضحاً أن الشعبة تجري اتصالات مع الجهات المعنية لبحث إمكانية خفض الضريبة وتقديم تسهيلات للشركات، مقابل الإعلان عن تخفيضات في أسعار الأجهزة، إلى جانب زيادة المكون المحلي في صناعة الهواتف وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات الأساسية.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، أن قطاع الهواتف المحمولة تأثر بارتفاع تكاليف الشحن، مشيراً إلى أن تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية انعكست على حركة الاستيراد والإنتاج، مع زيادة تكاليف الشحن بأكثر من 9 أضعاف، الأمر الذي رفع الأعباء التشغيلية ودفع الشركات إلى البحث عن حلول لتقليل التكلفة النهائية للأجهزة.

وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، كشف رئيس الشعبة عن مخاطبة الشركات بضرورة الحفاظ على إنتاج الهواتف المحمولة من الفئة الاقتصادية، لضمان استمرار توافر أجهزة بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل، وتمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية دون تحمل أعباء مالية إضافية.

هل أُلغيت ضريبة الهواتف المستوردة في مصر؟

ولا تزال الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج سارية، ولم يُعلن عن إلغائها أو خفضها رسمياً. وتؤكد المعلومات المنشورة على المنصة الحكومية لتطبيق «تليفوني» استمرار تحصيل الرسوم عبر القنوات الرقمية المعتمدة، مع منح المستخدم مهلة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الجهاز وسداد المستحقات.

وأوضح الحداد أن الهواتف المستوردة تخضع للرسوم المقررة، مشيراً إلى إتاحة مهلة سماح تصل إلى 120 يوماً عبر تطبيق «تليفوني» وفقاً لما ذكره في تصريحاته.

وحذر من أن عدم سداد الرسوم المستحقة خلال المهلة المحددة يؤدي إلى إيقاف الهاتف عن العمل على الشبكات المصرية، داعياً المواطنين إلى متابعة موقف أجهزتهم والتحقق من الرسوم المطلوبة والالتزام بإجراءات السداد.

50 ألف هاتف متوقف تعيد الجدل حول الضريبة

وتزامن الجدل بشأن إلغاء ضريبة الهواتف مع تقديرات تشير إلى توقف نحو 50 ألف جهاز محمول عن العمل على الشبكات المصرية منذ بداية عام 2026 وحتى نوفمبر الجاري.

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن هذا الرقم يمثل تقديراً أولياً للأجهزة التي جرى إيقافها، في حين أعلن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حجب نحو 30 ألف هاتف خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب مخالفات مرتبطة بمنظومة تسجيل الأجهزة.

وأعاد هذا التطور مطالب المواطنين بمراجعة الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة، خصوصاً في ظل شكاوى من ارتفاع تكلفة الأجهزة، وتأثير الإجراءات التنظيمية على بعض المستخدمين.

تحرك برلماني لمراجعة ضريبة الهواتف المحمولة

وشهد ملف رسوم الهواتف المستوردة تحركاً برلمانياً جديداً، مع تصاعد شكاوى المواطنين من الأعباء المالية المفروضة على الأجهزة الواردة من الخارج.

وفي هذا الإطار، التقى عدد من أعضاء مجلس النواب المصري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي، لنقل مطالب المواطنين بشأن إعادة النظر في قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة.

وتستهدف هذه المطالب تخفيف تكلفة شراء الأجهزة، خاصة في ظل الارتفاعات الأخيرة بأسعار الهواتف المحمولة، إلا أن التحركات البرلمانية لا تزال في إطار المطالب والمقترحات، ولم يصدر بشأنها قرار تنفيذي حتى الآن.

الحكومة تتحرك لضبط أسعار الهواتف ودعم التصنيع المحلي

وفي المقابل، عقد رئيس مجلس الوزراء،الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً موسعاً يوم الأحد الماضي، لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وبحث سبل توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين.

واستعرض الاجتماع دراسة تحليلية للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية التي أسهمت في ارتفاع أسعار الهواتف، ومن أبرزها زيادة أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض نتيجة الطلب العالمي المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل والمكونات.

وأكدت الحكومة أهمية التوسع في التصنيع المحلي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتشجيع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوسيع عملياتها داخل مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد الأجهزة.

ووجّه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة، بالتنسيق مع الشركات المصنعة، مع ربط الحوافز المقدمة للمصنعين بزيادة نسبة المكون المحلي في الأجهزة المنتجة داخل البلاد.

هل تشمل توجيهات الحكومة إلغاء ضريبة الهواتف؟

ولم يتضمن اجتماع رئيس الوزراء إعلاناً عن إلغاء ضريبة الهواتف المحمولة أو خفض الرسوم المفروضة على الأجهزة المستوردة، وإنما ركزت التوجيهات على دراسة أوضاع السوق، وضبط الأسعار، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة التصنيع المحلي.

وبالتالي، فإن التحركات الحكومية الحالية لا تعني إلغاء الرسوم أو إعفاء الهواتف المستوردة منها، كما أن المطالبات البرلمانية ومباحثات شعبة المحمول بشأن خفض الضريبة لم تتحول حتى الآن إلى قرارات رسمية.

ضريبة الهواتف في مصر.. كيف تعمل منظومة «تليفوني»؟

وبدأت مصر تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في يناير 2025، بهدف تنظيم سوق الأجهزة المستوردة، ومكافحة التهريب، ودعم الصناعة المحلية.

وتبلغ الرسوم المتداولة على الهواتف المستوردة نحو 38.5% من قيمة الجهاز، وفقاً للتقديرات المنشورة بشأن المنظومة، مع اختلاف القيمة الفعلية المستحقة بحسب الجهاز وتقييمه والرسوم المطبقة عليه.

وفي 21 يناير 2026، انتهى الإعفاء الاستثنائي الذي كان مقرراً لجهاز محمول واحد بصحبة القادمين من الخارج، مع استمرار الإعفاء المؤقت للهواتف الشخصية الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين وفق الضوابط المحددة.

ويتيح تطبيق «تليفوني» الاستعلام عن الرسوم المستحقة على الهاتف وتسجيل بياناته وسداد المستحقات إلكترونياً باستخدام الرقم التعريفي الدولي للجهاز (IMEI)، كما تتوافر وسائل سداد عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية.

كما تستهدف المنظومة تشجيع تصنيع الهواتف محلياً، إذ تتمتع الأجهزة المصنعة داخل مصر بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف الواردة من الخارج.

شراء الهاتف من الخارج أم السوق المصرية.. أيهما أفضل؟

وفيما يتعلق بجدوى شراء الهواتف المحمولة من الخارج، نصح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول المواطنين بحساب التكلفة النهائية للجهاز قبل اتخاذ قرار الشراء، من خلال إضافة قيمة الرسوم والضرائب المستحقة إلى سعر الهاتف، ثم مقارنة الناتج بسعر الجهاز في السوق المصرية.

وأكد أن شراء الهاتف من السوق المحلية قد يكون الخيار الأفضل حتى مع وجود فارق محدود في السعر، نظراً إلى تمتع الأجهزة المباعة محلياً بضمان داخل مصر، بعكس بعض الأجهزة المستوردة التي قد لا يتوافر لها ضمان محلي.