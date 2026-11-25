في حكم قضائي يهزّ أوساط المال والأعمال في تونس، أسدلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية الستار على المرحلة الابتدائية لملف شائك، إذ قادت معاملات ومبادلات تجارية خارجية مع دولة أجنبية شقيقين إلى أحكام مشددة بالسجن وغرامات مالية تتجاوز 18 مليون دينار تونسي.

وتكشف أطوار القضية أن الخيوط تشابكت حول صفقة ومبادلات تجارية أُبرمت مع جهة أجنبية في إطار نشاط يرتبط بتصدير المنتجات البحرية، قبل أن تتحول تلك المعاملات إلى شبهات ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال، ومخالفة التراتيب الصرفية والجمركية، والسعي إلى إخفاء مصدر الأموال المتأتية من العمليات أو تمويه طبيعتها الحقيقية.

ومع انكشاف تفاصيل الملف أمام هيئة المحكمة، جاءت الأحكام الابتدائية لتوزع العقوبات الحبسية على طرفي القضية، حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة ستة أعوام في حق رجل الأعمال الناشط في تصدير المنتجات البحرية، وبخمسة أعوام سجناً في حق شقيقه صاحب مكتب الصرف، إلى جانب إلزامهما بغرامات مالية تفوق 18 مليون دينار.

وصدرت هذه الأحكام عقب استكمال جميع مراحل المحاكمة، من استنطاق المتهمين والاستماع إلى مرافعات الدفاع، لتضع المحكمة الابتدائية نقطة تحول حاسمة في ملف يسلط الضوء على مخاطر الالتفاف على القواعد الصرفية والجمركية في المبادلات التجارية العابرة للحدود.