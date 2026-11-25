اختفى القط البريطاني (زيوس) من منزله كعادته، لكن المفاجأة هذه المرة كانت ظهوره على بعد عشرات الأميال في العاصمة لندن، بعدما استقل بمفرده قطاراً متجهاً من مقاطعة إسيكس، في مغامرة غير مألوفة جذبت اهتمام الركاب وموظفي السكك الحديدية.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، تمكن القط البرتقالي البالغ من العمر أربع سنوات من الصعود إلى أحد القطارات المتجهة من بلدة برينتري في إسيكس إلى محطة ليفربول ستريت في لندن، قاطعاً مسافة تقارب 37 ميلاً قبل اكتشاف وجوده. ورصد موظفو المحطة القط على متن القطار عقب وصوله إلى لندن، ليتم نقله إلى مكتب المحطة حفاظاً على سلامته، فيما بدأت محاولات البحث عن مالكه. وساعد الطوق الذي كان يرتديه، والمزوّد ببيانات اتصال ورمز استجابة سريعة (QR)، في التوصل إلى صاحبته ليلي بوروز.

ولأن المالكة لم تتمكن من التوجه إلى لندن لاستلامه بسبب ظروفها العائلية، تولى موظفو السكك الحديدية مهمة إعادته، إذ رافقوه على متن رحلة القطار التالية إلى بلدته، حيث عاد سالماً إلى منزله.

ولم تكن تلك المغامرة الأولى لـ(زيوس)، إذ سبق له أن استقل قطاراً من منطقة سكنه السابقة إلى مطار لندن ستانستيد، كما اعتاد التجول داخل محطة القطار والجلوس بالقرب من مكاتب الموظفين، ما جعله وجهاً مألوفاً للركاب والعاملين في المكان.

واكتسب القط شهرة محلية بين سكان المنطقة، حتى إن بعضهم أطلق عليه لقب (قط متجر كو-أوب) بسبب اعتياده التردد على المتجر والجلوس قرب رفوف طعام القطط، فضلاً عن زياراته المتكررة لأماكن أخرى في البلدة.

وقالت صاحبته إن محاولاتها المتكررة لإبقائه داخل المنزل لم تنجح، إذ أبدى انزعاجاً واضحاً من البقاء محصوراً في الداخل، ما دفعها إلى تزويده بوسائل تتبع مختلفة، بينها جهاز (آير تاغ) وبيانات اتصال تساعد في إعادته عند اختفائه. وأضافت أن (زيوس) يتمتع بطابع اجتماعي استثنائي، ويحب الاختلاط بالناس والتجول بحرية، وهو ما جعله معروفاً لدى سكان المنطقة وموظفي شبكة القطارات، الذين باتوا يتابعون مغامراته ويساعدون في إعادته كلما قرر الانطلاق في رحلة جديدة.