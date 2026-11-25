في تصريح صادم تحت قبة البرلمان، كشفت وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربية شرفات أفيلال عن رصد وقائع لنقل متفجرات منجمية ذات استعمال مدني داخل حقائب ظهر وعلى متن حافلات النقل العمومي، في إقرار يضع مخاطر تداول هذه المواد الحساسة تحت مجهر المساءلة والرقابة المشددة.

وخلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، وصفت الوزيرة المغربية ملف المتفجرات المستخدمة في قطاع المناجم بأنه بالغ الحساسية، مؤكدة أن السلطات وقفت فعلياً على حالات حمل هذه المواد في «صاكادو» (حقيبة الظهر) ونقلها عبر وسائل النقل العمومي، وهي ثغرة تفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة إذا لم تُضبط مسارات التداول وتُغلق منافذ العشوائية قبل وقوع كارثة لا تحمد عقباها.

وأوضحت أفيلال أن وزارتها عازمة على تقنين عمليات استخدام ونقل وتخزين هذه المتفجرات المدنية، مع تقديم الدعم للفنيين وعمال المناجم التقليديين لتأمين عملهم وسد الثغرات التي تهدد سلامتهم وسلامة محيطهم، بالتوازي مع التزام حكومي بحماية حقوق هذه الفئة مقابل انخراطها المؤسساتي لضمان استدامة نشاطها والحد من مخاطره.

ولا ينفصل ضبط ملف المتفجرات عن مسعى أوسع لتطهير قطاع المعادن من الاختلالات، إذ أشارت الوزيرة المغربية إلى اعتزام إطلاق حملة لتنظيف الرخص التي شابتها تلاعبات (مثل بيعها) وسحبها وفق المساطر المعمول بها، وسط مراجعة القانون المنظم للقطاع، وإعادة فتح طلبات الرخص عبر منصة رقمية بدأت في ثلاث جهات تمهيداً لتعميمها على مجموع التراب المغربي.

وفي جانب آخر من مداخلتها، لفتت أفيلال إلى أن الدولة تتحمل ما يصل إلى 400 مليون درهم سنوياً لتجنيب الأهالي انعكاس ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء على فواتيرهم، في ظل الضغوط الجيوسياسية وتداعيات أزمة مضيق هرمز على سلاسل الإمداد، بالتوازي مع بلوغ الطاقات المتجددة 47% من القدرة الكهربائية المركبة والسعي نحو 60% بحلول 2030 مع تطوير شبكات النقل.