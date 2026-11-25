حذّر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مصر، من مخاطر لعبة (جراند ثفت أوتو 6)، المعروفة باسم (جاتا 6 - GTA 6)؛ بسبب ما تتضمنه من مشاهد عنف شديد وطقوس غامضة ومضامين جنسية وسلوكيات مخالفة للقيم الدينية والأخلاقية، داعياً أولياء الأمور إلى متابعة الألعاب الإلكترونية التي يستخدمها أبناؤهم والتأكد من ملاءمة محتواها لأعمارهم.

وأكد المركز، في بيان رسمي، أن مخاطر بعض الألعاب الإلكترونية لا تقتصر على إهدار الوقت، وإنما تمتد إلى التأثير في منظومة القيم والأخلاق، وتشكيل وعي الأطفال والشباب، وتعريضهم لمضامين فكرية وسلوكية تتعارض مع تعاليم الدين وقيم المجتمع.

وأوضح أنه تابع ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي ومجتمعات اللاعبين بشأن لعبة (GTA 6)، وما تضمنته بعض المقاطع المتداولة من محتويات تنطوي على مخاطر محتملة؛ من بينها عرض طقوس غامضة ورموز مرتبطة بالسحر والشعوذة، وممارسات توحي باستحضار كيانات شيطانية.

وأشار إلى ظهور كيان خارق للطبيعة في سياق تفاعلي مع اللاعب، إلى جانب تقديم شخصية بشرية ضحية لاستكمال أحد هذه الطقوس، معتبراً أن عرض مثل هذه الممارسات في إطار ترفيهي مألوف قد يسهم في تطبيع مضامين تتعارض مع التعاليم الدينية لدى النشء والشباب.

ولفت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن محتوى اللعبة يتضمن كذلك مشاهد عنف شديد ودماء واعتداءات، ومضامين جنسية ومشاهد عُري وألفاظاً غير لائقة، فضلاً عن تناول المخدرات والكحوليات.

وحذّر المركز من أن التعرض المتكرر لمثل هذه المحتويات قد يؤثر سلباً في منظومة القيم والأخلاق، ويؤدي إلى التهوين من خطورة العنف والسلوكيات المنحرفة، فضلاً عن الإسهام في تطبيع ممارسات مخالفة للدين والقيم المجتمعية لدى الأطفال والمراهقين.

وشدد المركز على خطورة تعريض النشء والشباب للألعاب الإلكترونية التي تتضمن مثل هذه المضامين، مؤكداً أن الألعاب الإلكترونية، رغم كونها إحدى وسائل الترفيه والتسلية، فإن ممارستها تظل خاضعة لضوابط دينية وأخلاقية ينبغي مراعاتها.

الأزهر يطالب أولياء الأمور بمراقبة الألعاب الإلكترونية

وفي سياق متصل، دعا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أولياء الأمور والمؤسسات التربوية والإعلامية والجهات المعنية بحماية النشء والشباب إلى زيادة الوعي بمحتوى الألعاب الإلكترونية قبل السماح للأطفال باستخدامها، وعدم الاعتماد على شعبيتها أو انتشارها باعتبارهما مؤشراً على ملاءمتها.

كما دعا الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إتاحة الألعاب ذات المحتوى الضار للأطفال وصغار السن، والعمل على توفير بدائل ترفيهية آمنة ونافعة تسهم في تنمية مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم وتعزيز انتمائهم وقيمهم الدينية والإنسانية.

10 نصائح من الأزهر لحماية الأبناء من مخاطر الألعاب الإلكترونية

وقدم المركز مجموعة من الإرشادات التي تساعد أولياء الأمور على حماية أبنائهم من مخاطر الألعاب الإلكترونية والمحتويات غير الملائمة، أبرزها:

1. متابعة الألعاب والتطبيقات والتعرف على طبيعة الألعاب التي يستخدمها الأبناء ومراجعة محتواها قبل السماح لهم بممارستها.

2. مراعاة التصنيفات العمرية وعدم السماح للأطفال باستخدام الألعاب المخصصة للبالغين، والالتزام بالتصنيفات العمرية المحددة لكل لعبة.

3. تحديد أوقات اللعب وتخصيص فترات زمنية محددة لممارسة الألعاب الإلكترونية، وعدم ترك الأبناء لساعات طويلة أمام الشاشات دون متابعة.

4. الحوار المستمر ومناقشة الأبناء بشأن المحتوى الذي يشاهدونه ويمارسونه في العالم الرقمي، وتعزيز قدرتهم على التمييز بين الخيال والواقع والسلوك السوي والمنحرف.

5. التوعية بمخاطر السحر والشعوذة وتوضيح خطورة هذه الممارسات وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد وسائل للتسلية والترفيه.

6. ترسيخ حرمة النفس الإنسانية وتوعية الأبناء بخطورة العنف والاعتداء، وتعزيز قيم الرحمة والتسامح واحترام الآخرين.

7. استثمار أوقات الفراغ وتشجيع الأبناء على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تنمي مواهبهم وقدراتهم.

8. مشاركة الاهتمامات الرقمية ومتابعة اهتمامات الأبناء الإلكترونية ومشاركتهم فيها، مع تقديم القدوة الحسنة في الاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيا.

9. تفعيل الرقابة الأبوية والاستفادة من الأدوات والإعدادات التقنية التي تساعد على حجب المحتوى غير الملائم وحماية خصوصية الأطفال وسلامتهم.

10. تعزيز الثقة الأسرية وبناء علاقة قائمة على الحوار والثقة، بما يشجع الأبناء على الرجوع إلى والديهم عند مواجهة محتوى مريب أو مضامين غير سوية.

واختتم المركز تحذيره بالتأكيد على أهمية تكاتف الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية لحماية الأطفال والشباب من المحتويات الرقمية الضارة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من وسائل الترفيه الحديثة والحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية.