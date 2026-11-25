لقي ستة أشخاص مصرعهم؛ بينهم طفلان يبلغان من العمر 8 و10 سنوات، إثر تحطم طائرة صغيرة قبالة سواحل ولاية ميسيسيبي الأمريكية، في حادثة مأساوية وقعت داخل مياه خليج المكسيك، وفقاً لما أعلنته قوات خفر السواحل الأمريكية.

وأفادت السلطات، اليوم (الأربعاء) بأن فرق الإنقاذ والغواصين تمكنوا من العثور على جثامين الضحايا الستة داخل جسم الطائرة، من طراز (سيسنا 210)، التي سقطت في مياه خليج المكسيك بالمنطقة الواقعة بين مدينة باسكاغولا بولاية ميسيسيبي وجزيرة هورن، التابعة لمحمية جزر الخليج الوطنية.

وبحسب وكالة (أسوشيتد برس)، قال المتحدث باسم خفر السواحل الأمريكي، خوان روس: إن الطائرة كانت تقل أربعة بالغين وطفلين، مشيراً إلى أن جميع من كانوا على متنها لقوا مصرعهم جراء الحادث.

فقدان الاتصال بالطائرة وبدء عمليات البحث

ووفقاً لخفر السواحل، أبلغ برج مراقبة الحركة الجوية الإقليمي في مدينة موبايل بولاية ألاباما، نحو الساعة 3:45 مساءً، عن فقدان الاتصال بالطائرة، ما دفع فرق الإنقاذ إلى إطلاق عمليات بحث مكثفة في المنطقة.

واستمرت عمليات التمشيط لساعات، حيث عثرت فرق الاستجابة في البداية على ثلاثة سترات نجاة وطوف نجاة، إلى جانب جزء من مقصورة الطائرة كان يطفو على سطح المياه، قبل أن يتمكن الغواصون من تحديد موقع الحطام والعثور على جثامين الركاب داخله.

وبحسب موقع (فلايت أوير) المتخصص في تتبع حركة الطيران، كانت الطائرة في رحلة من مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا إلى مدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا، قبل سقوطها في مياه الخليج.

خفر السواحل: الحادثة مأساوية

ووصف القائد تريفور بلونت، المسؤول عن تنسيق عمليات البحث والإنقاذ التابعة لخفر السواحل في منطقة موبايل، الحادثة بأنها مأساوية ومؤلمة، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا.

وقال بلونت، في بيان: إن ما حدث لم يكن النتيجة التي تمناها المشاركون في عمليات الإنقاذ، لكنه أعرب عن تقديره للتنسيق القوي بين مختلف الجهات المعنية، والذي ساعد على تحديد موقع ركاب الطائرة سريعاً، وتمكين عائلاتهم من معرفة مصير ذويهم.

تحقيقات لكشف أسباب تحطم الطائرة

ومن المقرر أن تتولى إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في ملابسات الحادثة، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة وتحديد ما إذا كانت هناك عوامل فنية أو تشغيلية وراء الواقعة.

وتأتي الحادثة بعد أسابيع من واقعة جوية أخرى شهدتها ولاية فلوريدا، عندما تحطمت طائرة رجال أعمال من طراز (ليرجيت 60) بعد هبوط مقدمتها بشكل حاد وارتطامها بالأرض في جنوب الولاية، ما أسفر عن مصرع الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها.

وكانت مشاهد التحطم قد وثقتها مقاطع فيديو سجلها أشخاص داخل سياراتهم، وأظهرت لحظات الحادث المروعة، في واقعة أعادت تسليط الضوء على حوادث الطيران ومخاطرها في الولايات المتحدة.