في موجة جديدة هزّت الأوساط الفنية والإعلامية في تركيا، فتحت النيابة العامة ملف تحقيق موسّع يشمل 35 شخصية من نجوم التمثيل والغناء والإعلام ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية اتهامات بتعاطي المخدرات، وتتصدر القائمة أسماء لافتة أبرزها الممثل والمغني أوزجان دينيز، والممثلات دينيز تشاكير وبورجو أوزبيرك وجانسو تاشكين، إلى جانب المخرج جيم كارجي والمذيع مراد جيلان.

ولا تقتصر التحركات الحالية على هؤلاء الأسماء البارزة، إذ تضم القائمة أيضاً شخصيات أخرى من الوسط الفني والإعلامي والرقمي، بينهم مراد باش أوغلو، وأوزدان جراح أوغلو، وإبراهيم عزت أوزيلهان، وإردال بوزكوش، ودينيز سوزين، وبينار بينت، وجيلان كايا، في وقت تحركت فيه فرق الشرطة سريعاً ووصلت إلى 24 شخصاً لبدء الإجراءات الأولية، مع استمرار البحث عن بقية المشمولين بالتحقيق.

وتعتمد السلطات في هذه الحملة على بروتوكول فحص طبي دقيق لتوثيق أي شبهة، حيث يخضع المشتبه بهم لسحب عينات من الدم والشعر قبل عرضهم على النيابة العامة وإخلاء سبيلهم مؤقتاً في انتظار ظهور النتائج المخبرية، إلا إذا رأت النيابة ضرورة توقيف عدد منهم على ذمة التحقيق.

وتواجه الأسماء التي تثبت التحاليل وجود آثار مخدرات في عيناتها مساراً قانونياً مشدداً، إذ يعاقب القانون التركي على تهم شراء وتعاطي المخدرات بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، مع إمكانية إضافة عقوبات سجن أخرى إذا وقع الفعل قرب الأماكن العامة المفتوحة أو المدارس والمستشفيات والمنشآت الرياضية والتعليمية ودور العبادة.

ورغم صرامة العقوبة المقررة، يمنح القانون للنائب العام صلاحية تأجيل إقامة الدعوى العمومية ضد المشتبه به بشرط التزامه ببرنامج تعافٍ محدد لمدة عام كامل، ينتهي بشطب سجله الجنائي إذا استوفى شروطه، وهو ما يأتي ضمن سلسلة حملات أمنية متواصلة لمكافحة المخدرات تطارد مشاهير تركيا منذ العام الماضي وأسفرت بالفعل عن إثبات تعاطي عدد منهم لأنواع مختلفة من المخدرات.