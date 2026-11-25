في قلب المحيط الهادئ، فجّر تقرير برلماني في دولة فانواتو مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفاً أن الملياردير والسياسي الأسترالي البارز كلايف بالمر (الذي بنى مسيرته الانتخابية على شعارات قومية متشددة مثل «أستراليا أولاً») حصل برفقة زوجته وابن أخيه الفار من العدالة على جوازات سفر دبلوماسية وتعيينات رسمية من تلك الدولة، في قضية فتحت أبواب التساؤلات حول كيفية اختراق الحصانة الدبلوماسية وتجاوز القوانين.

وتكشف الوثائق أن طريق العائلة إلى الجوازات الدبلوماسية مرّ عبر بوابة المناصب التجارية، إذ عُيّن بالمر مفوضاً تجارياً لفانواتو في مدينة جولد كوست الأسترالية في 29 مايو 2023، بالتزامن مع تعيين زوجته آنا في منصب مماثل في باريس، بينما سبقهما ابن أخيه كلايف مينسينك بشهرين في 17 مارس 2023، بتعيينه مفوضاً تجارياً في العاصمة البلغارية صوفيا، رغم أنه كان ملاحقاً من السلطات الأسترالية بتهمة ازدراء المحكمة.

لكن كيف مرّت هذه التعيينات رغم القوانين المحلية؟ وهنا يميط التقرير البرلماني اللثام عن ثغرة إجرائية استُغلت للالتفاف على قرار المحكمة العليا في فانواتو الصادر في أبريل 2023، والذي قصر شغل مناصب مفوضي التجارة على السكان الأصليين والمجنسين فقط، إذ خلصت اللجنة إلى وجود مخالفات جسيمة تمثلت في تحايل مسؤولين على الحكم عبر تعيين أجانب حصلوا على الجنسية من خلال برامج «الجواز الذهبي» المثيرة للجدل، وهي خطوة تضع بالمر نفسه في مأزق دستوري في بلاده، لأن الدستور الأسترالي يحظر على مزدوجي الجنسية الترشح للبرلمان الفيدرالي.

وتزداد إثارة القضية عند النظر إلى السجل القضائي للرجلين وقت منحهما الصفة الدبلوماسية، فابن الأخ مينسينك غادر أستراليا إلى بلغاريا ولم يعد لحضور جلسة محاكمته في ديسمبر 2016 تتعلق بانهيار شركة بالمر «كوينزلاند نيكل» التي تركت التزامات لا تقل عن 226 مليون دولار أسترالي دون أصول، ما أدى لإدانته غيابياً بازدراء المحكمة الفيدرالية مع صدور مذكرة توقيف بحقه، بعدما رفض القاضي داريل رانجيا تبريراته حول عدم قدرته على العودة ووصفها بأنها متناقضة وتخدم مصالحه الشخصية. في المقابل، كان بالمر نفسه يخوض معركة قانونية في كوينزلاند، بعدما رفضت المحكمة العليا هناك في نوفمبر 2022 إسقاط تهم الاحتيال عنه بشأن مزاعم تحويل 12 مليون دولار أسترالي بشكل غير قانوني من شركته التعدينية لتمويل حملة حزبه الانتخابية عام 2013.

ورغم أن المتحدث باسم الملياردير دافع عن التعيين معتبراً أنه جاء بدعوة من حكومة فانواتو السابقة للاستفادة من خبرة بالمر في التجارة الدولية، والتزم رئيس الوزراء جوثام نابات ووزير الخارجية مارك آتي الصمت حيال الاتهامات الواردة في التقرير، فإن السلطات في فانواتو كانت قد أغلقت هذا الملف فعلياً في سبتمبر 2025 بإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية الثلاثة ضمن حملة تشديد واسعة لوقف منح الوثائق الدبلوماسية للأجانب.