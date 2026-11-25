أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية إغلاق وتشميع عيادة طبية بمنطقة شرق مدينة نصر في القاهرة، بعد ضبط عدد من المخالفات القانونية والطبية، أبرزها ممارسة النشاط دون ترخيص، وضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة أمراض جلدية وتقدم إجراءات تجميلية تشمل حقن الفيلر والبوتوكس، إلى جانب التحفظ على كميات من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر وغير المسجلة.

وقالت الوزارة إن الحملة الرقابية جاءت في إطار جهودها المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية الخاصة، وتنفيذاً لتوجيهات حكومية بتشديد الرقابة والتصدي للممارسات غير القانونية التي تهدد صحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضح متحدث الصحة المصرية الدكتور حسام عبدالغفار، أن لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أجرت حملة تفتيشية على العيادة يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026.

وأضاف أن المنشأة تقع بشارع حافظ رمضان، أبراج دلتا فلاور، بجوار سيتي سنتر، بمنطقة شرق مدينة نصر، وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد إدارتها وتشغيلها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة ضبطت سيدة تقدم نفسها للمترددين على العيادة باعتبارها طبيبة أمراض جلدية، دون تقديم ما يثبت قيدها بنقابة الأطباء أو حصولها على ترخيص مزاولة مهنة الطب، رغم مباشرتها إجراءات طبية وتجميلية تضمنت استخدام مستحضرات طبية وحقن الفيلر والبوتوكس.

ولفت إلى أن السيدة كانت تمتلك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، تستخدمها للإعلان عن الخدمات والإجراءات الطبية التي تقدمها داخل المنشأة والترويج لها، بالمخالفة للضوابط المنظمة لممارسة المهن الطبية والإعلان عن الخدمات الصحية.

وفي إطار الإجراءات القانونية، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط المذكورة على خلفية واقعة انتحال صفة طبيب، فيما جرى ضبط والتحفظ على كميات من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر وغير المسجلة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، لمخالفتها الاشتراطات والضوابط المنظمة لتداول المستحضرات الطبية.

وكشفت أعمال التفتيش كذلك عن وجود جهاز ليزر طبي داخل العيادة دون استيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة من الجهات المختصة، فضلاً عن عدم وجود تعاقد للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بما يخالف أحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

من جانبه، قال الدكتور هشام زكي، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمشرف على الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص: إنه جرى تحرير محاضر إثبات حالة بجميع المخالفات التي رصدتها اللجنة، مع غلق المنشأة وتشميعها بالأختام الرسمية.

وشدد على عدم فض الأختام إلا بموجب قرار رسمي من الجهات المختصة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها.

وأكدت وزارة الصحة استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، للتحقق من حصولها على التراخيص القانونية، والتزامها بالاشتراطات الفنية والصحية والبيئية، فضلاً عن مراجعة مؤهلات وتراخيص العاملين في تقديم الخدمات الطبية.

وشددت الوزارة على مواصلة التصدي لأي ممارسات تتضمن انتحال الصفة الطبية أو تقديم خدمات علاجية وتجميلية بالمخالفة للقانون، لما تمثله من مخاطر على صحة المواطنين وسلامتهم.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى ضرورة التأكد من حصول المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة قبل التعامل معها، والتحقق من المؤهلات العلمية والتراخيص المهنية للقائمين على تقديم الخدمات الطبية.

كما حذرت من الانسياق وراء الإعلانات الطبية المضللة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بالإبلاغ عن أي منشآت أو ممارسات طبية مخالفة من خلال القنوات الرسمية للوزارة.