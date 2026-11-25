في مشهد قضائي يبدو للوهلة الأولى أقرب إلى اللغز القانوني، لم يكد القرصان الإلكتروني البريطاني أريون كورتاج، البالغ من العمر 21 عاماً، يسمع قرار محكمة «وولويتش كراون» بسجنه سبع سنوات، حتى غادر قاعة الاحتجاز حراً في اليوم نفسه، والسر يكمن في حسابات الزمن خلف الأبواب المغلقة قبل النطق بالحكم.

المحكمة التي أصدرت في البداية عقوبة السجن تسع سنوات بحق كورتاج (أحد أبرز عناصر عصابة الجرائم الإلكترونية الشهيرة Lapsus$) قررت خفض المدة سنتين، ثم وافقت السلطات على إطلاق سراحه تحت الإشراف الفوري بعد احتساب الفترة الطويلة التي قضاها بالفعل رهن الاحتجاز والإقامة الجبرية داخل الفنادق والمستشفيات، ليتحول السجن النظري إلى حرية مشروطة بقيود ورقابة صارمة.

وتكشف أوراق القضية سجل اختراقات جريئة نفذها الشاب البريطاني بين عامي 2020 و2022، واستهدفت عمالقة التكنولوجيا والاتصالات والخدمات المالية، في مقدمتهم «أوبر» و«ريفولوت» وشركتا الاتصالات «بي تي» و«إي إي»، إلى جانب شركة «روكستار جيمز» التي تلقت على يديه واحدة من أشهر ضربات التسريب في عالم الألعاب، بعدما سرق 90 مقطع فيديو من لقطات اللعب غير المنشورة للعبة Grand Theft Auto VI ونشرها على الإنترنت، ضمن هجمات هدفت لانتزاع بيانات حساسة واستغلالها في الاحتيال والابتزاز.

ولم يكن طريق المحاكمة سلساً، ففي عام 2023 أُودع كورتاج مستشفى للأمراض النفسية لأجل غير مسمى بعد ثبوت عدم أهليته للمثول أمام القضاء، رغم أن هيئة المحلفين خلصت آنذاك إلى أنه منفذ تلك الهجمات، قبل أن يُرفع أمر الإيداع في يناير 2026 وتعود عجلة الإجراءات الجنائية للدوران، ليقرّ في 16 نوفمبر بالذنب في ست تهم شملت الاحتيال، وأربع مخالفات لقانون إساءة استخدام الحاسوب، وحيازة هاتف محمول بشكل غير قانوني داخل السجن، مع إيداع سبع تهم إضافية في ملفه.

وبينما أوضح فريق الدفاع (وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية) أن سمات اضطراب طيف التوحد دفعت موكلهم للانغماس في الفضاء الرقمي حيث وجد مساحة أسهل للتواصل والعمل، أكد المفتش المحقق مايك أوسوليفان من شرطة مدينة لندن أن كورتاج «كان يعلم ما يفعله عندما ارتكب هذه الجرائم»، كاشفاً أن الشرطة تتجه الآن لاستصدار «أمر منع الجرائم الخطيرة» لتطويق تحركاته وأنشطته بقيود إضافية مشددة رغم خروجه من السجن.