حسمت هيئة الأرصاد الجوية المصرية موعد بدء فصل الشتاء 2026-2027، مؤكدةً أنه ينطلق رسمياً في 21 ديسمبر المقبل، في وقت يترقب فيه المصريون تأثير ظاهرة (إل نينيو) على درجات الحرارة والأمطار، وسط تحذيرات من الاعتماد على توقعات مبكرة غير دقيقة بشأن طبيعة الموسم.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، منار غانم: إن فصل الشتاء يستمر حتى 21 مارس 2027، مشيرة إلى أن الإحساس الحقيقي بالأجواء الشتوية يزداد خلال شهري يناير وفبراير، اللذين يشهدان عادةً ذروة الانخفاض في درجات الحرارة.

وأوضحت أن مصر لا تزال تعيش النصف الثاني من فصل الخريف، مؤكدة أن التغيرات المناخية العالمية باتت تؤثر بصورة متزايدة في أنماط الطقس، سواء من حيث درجات الحرارة أو معدلات سقوط الأمطار، ما يجعل التنبؤات الموسمية المبكرة أقل دقة.

وشددت على أن ما يتم تداوله حالياً بشأن شتاء 2026-2027 لا يعدو كونه مؤشرات أولية قابلة للتغير، موضحة أن دقة هذه التوقعات لا تزال محدودة، فيما تصدر الهيئة توقعاتها الموسمية الرسمية قبل بداية الشتاء بفترة قصيرة، بعد استكمال الدراسات والنماذج المناخية اللازمة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تأثير ظاهرة (إل نينيو) المناخية، المرتبطة بارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي، التي تنعكس على أنماط الطقس في العديد من مناطق العالم. ورغم أن بعض المؤشرات المناخية ترجح أن يكون الشتاء المقبل أكثر دفئاً نسبياً، فإن الخبراء يؤكدون أن تأثير الظاهرة يختلف من منطقة إلى أخرى، ولا يعني بالضرورة تعرض مصر لأحوال جوية استثنائية.

وفي السياق ذاته، توقعت الهيئة انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة مع اقتراب نهاية نوفمبر، تمهيداً لدخول الأجواء الشتوية المعتادة، مع زيادة الشعور بالبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

كما حذرت الأرصاد من تكون (الشبورة) المائية الكثيفة خلال الصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، خاصة في فترات انخفاض الرؤية الأفقية.