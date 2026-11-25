في لحظة غضب عابرة داخل أحد مواقف السيارات بمحافظة الكرك الأردنية، لم يتخيل رجل أن عبارة اعتاد كثيرون إطلاقها في مشادات القيادة ستفتح عليه أبواب القضاء وتنتهي به خلف القضبان، لكن السيدة التي واجهها بالصراخ والشتم اختارت ألا ترد بالمثل، بل نقلت المعركة إلى قاعة المحكمة.

بدأت الشرارة داخل «كراج» للسيارات، حين رغبت السيدة في تحريك مركبتها التي أوقفتها خلف مركبة أخرى، وطلبت تحريك الأخيرة لإفساح المجال لها. وبدلاً من أن تمر اللحظة بهدوء، انفجر الرجل في وجهها على مسمع من المارة صارخاً: «الله يلعن اللي أعطاكي الرخصة»، قبل أن يتابع سيل عبارات السب والشتم بحقها.

لم تمر الواقعة بوصفها مجرد سوء تفاهم مروري، إذ تحركت السيدة قانونياً، ليجد المشتكى عليه نفسه مداناً أمام محكمة صلح جزاء الكرك بتهمة إهانة الشعور الديني، في تكييف قانوني حوّل الانفعال اللحظي إلى قضية جزائية ثقيلة.

ورغم أن السيدة قررت لاحقاً إسقاط حقها الشخصي (وهو ما دفع المحكمة إلى تخفيف العقوبة الأولى من الحبس أربعة أشهر وغرامة 200 دينار إلى الحبس ثلاثة أشهر وغرامة 100 دينار) فإن الحق العام بقي قائماً، ليزيد المتهم موقفه تعقيداً بتغيبه عن جلسات المحاكمة وعدم حضوره جلسة النظر في الاعتراض الذي قدمه على الحكم الغيابي.

وأمام غيابه المتكرر وعدم تقديمه أي معذرة مشروعة، أغلقت محكمة صلح جزاء الكرك باب التراجع وردّت اعتراضه شكلاً، ليبقى حكم الحبس ثلاثة أشهر والغرامة 100 دينار واجب النفاذ، في درس قاسٍ يثبت أن جملة واحدة في لحظة انفعال قد تكلف صاحبها حريته.