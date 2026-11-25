لم يكن جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسترالي في العاصمة كانبيرا هو ما تصدّر حديث المنصات الإعلامية، بل طفلة رضيعة تُدعى «علياء» سرقت الأنظار من الجميع، بعدما قررت والدتها السيناتور المسلمة فاطمة بيمان أن تجمع بين دورها التشريعي والأمومة في مشهد إنساني حي تحت قبة البرلمان.

خلال الجلسة الأخيرة التي انعقدت لمناقشة تشريع «واجب الرعاية الرقمي»، وقفت فاطمة بيمان، البالغة من العمر ثلاثين عاماً والممثلة المستقلة لولاية أستراليا الغربية، لتلقي مداخلتها الرسمية بينما تحمل طفلتها المولودة في مايو 2026 بين ذراعيها وتداعبها بعفوية دون أن تتوقف عن متابعة النقاش البرلماني.

وسرعان ما انعكست عفوية اللقطة على أجواء القاعة نفسها، إذ قابل أعضاء المجلس المشهد بابتسامات وتفاعل إيجابي لافت، وشارك عدد من النواب في الترفيه عن الرضيعة أثناء الجلسة، ليخرج المشهد من قاعة التشريع إلى فضاء التفاعل الرقمي مصحوباً بنقاش واسع حول دعم الأمهات العاملات في مواقع القرار وتمكينهن من الموازنة بين الأسرة والعمل العام.

وتحمل هذه اللحظة رمزية مضاعفة في مسيرة فاطمة بيمان، فالمرأة التي وصلت إلى أستراليا في طفولتها لاجئة باتت اليوم تصنع سابقة تاريخية بصفتها أول سيناتور عن ولايتها تضع مولوداً أثناء توليها منصبها البرلماني، لتقدم صورة مغايرة لكيفية حضور الأمومة داخل أعلى المؤسسات السياسية.