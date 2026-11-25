لم تسلم إحدى المساكن الريفية للعائلة الملكية البريطانية من حادث أمني استدعى استنفار الشرطة ووحداتها المتخصصة، بعدما رُصد نشاط مشبوه داخل ضيعة ساندرينغهام في مقاطعة نورفولك، حيث يقع منزل الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت، لتنتهي عملية البحث باعتقال رجلين ووضعهما قيد الاحتجاز.

وأعلنت شرطة نورفولك إلقاء القبض على الرجلين للاشتباه في تورطهما بعملية اقتحام وتعدٍّ على منزل «أنمر هول»، مشيرة إلى أنها تلقت بلاغاً قبيل الساعة السادسة مساء الاثنين بشأن تحركات مريبة داخل الموقع.

وعلى إثر البلاغ، أطلقت الشرطة عملية تمشيط واسعة شاركت فيها وحدات مدربة بمساعدة الكلاب البوليسية، إلى جانب طائرات مسيّرة ومروحية، قبل أن تتمكن من توقيف المشتبه بهما داخل الضيعة، فيما لا يزالان قيد الاحتجاز لاستكمال الإجراءات.

وأكدت السلطات أن المنزل لم يكن مأهولاً وقت وقوع الحادثة، في حين امتنع قصر كنسينغتون عن الإدلاء بتعليق، مكتفياً بالتعامل مع الواقعة في إطار الإجراءات الأمنية.

ويُعد منزل «أنمر هول» ملاذاً ريفياً للأمير ويليام وكيت خلال العطلات، وليس مقر إقامتهما الدائم. ويقع المنزل، الذي يعود تصميمه إلى الطراز الجورجي ويضم 10 غرف نوم، ضمن ضيعة ساندرينغهام الخاصة، وكان قد أُهدي إلى الزوجين من الملكة إليزابيث الثانية عقب زواجهما عام 2011.

وتكتسب الواقعة أهمية إضافية نظراً لموقع المنزل بالقرب من مقر ساندرينغهام، أحد المساكن الخاصة للملك تشارلز الثالث، فيما يقيم الأمير ويليام والأميرة كيت بصورة رئيسية ضمن ضيعة قلعة ويندسور في مقاطعة بيركشاير.