تحوّلت محاولة للاستيلاء على سيارة مصفحة تنقل أموالاً نقدية في مدينة كارتاهينا الكولومبية إلى واقعة احتجاز رهائن، بعدما لجأت مجموعة من المشتبه بهم إلى أحد المتاجر الكبرى واتخذت من داخله ملاذاً، ما دفع السلطات إلى نشر قوات الجيش والشرطة وتطويق الموقع في محاولة للسيطرة على الموقف.

وأعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا، الثلاثاء، أن نحو 25 شخصاً لا يزالون محتجزين داخل المتجر، مشيراً إلى إطلاق سراح خمس نساء مسنات من بين الرهائن، فيما جرى استنفار مختلف الأجهزة الأمنية للتعامل مع الحادثة.

وبحسب التصريحات الرسمية، بدأت الواقعة عندما حاولت مجموعة الاستيلاء على سيارة مصفحة كانت تنقل أموالاً من أحد مراكز التسوق. وساهمت كاميرات المراقبة في كشف التحرك، بعدما أبلغ مشغلوها الشرطة عبر زر الطوارئ، قبل أن تتطور الأحداث ويلجأ المشتبه بهم إلى متجر «إكسيتو».

وأكد الرئيس الكولومبي نشر مختلف الإمكانات الأمنية، بما فيها الوحدات الخاصة، فيما أظهرت صور التقطتها وكالة «رويترز» انتشار جنود وعناصر شرطة مدججين بالسلاح أمام المتجر الواقع في حي لا كاستييانا، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي سياق متصل، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر أشخاصاً جاثين أمام نوافذ المتجر وأيديهم مقيدة، إلا أن وكالة «رويترز» أوضحت أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من صحة هذه الصور.

من جهتها، أكدت إدارة مجموعة «إكسيتو» أن سلامة الأشخاص وحماية أرواحهم تمثلان الأولوية، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تتولى إدارة الموقف داخل المتجر، وأن الشركة تلتزم بتوجيهاتها وإجراءاتها.

ولا تزال الأجهزة الأمنية تتعامل مع الحادثة في محاولة لإنهاء احتجاز الرهائن، فيما تتركز الجهود على تأمين الموجودين داخل المتجر والسيطرة على الوضع.