عثرت الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني في محافظة إربد الأردنية على سيدة داخل أحد القبور في مقبرة بالمحافظة، وذلك عقب تلقي بلاغ أفاد بوجودها في المكان، وسط شبهات أولية حول احتمال تعرضها لجريمة قتل.

وبينت قناة «رؤيا» الأردنية، أمس الثلاثاء، أن الفرق الأمنية وكوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى الموقع، حيث أظهرت المعاينة الأولية أن السيدة لا تزال على قيد الحياة، رغم وجودها داخل القبر في ظروف لم تتضح بعد.

وعلى إثر ذلك، قدمت فرق الدفاع المدني الإسعافات الأولية للسيدة في موقع الحادثة، قبل إخلائها ونقلها بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على تفاصيل الواقعة، وتحديد كيفية وجود السيدة داخل القبر، والكشف عن الظروف والدوافع المحيطة بالحادثة.