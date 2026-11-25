دفع طفل مصري يبلغ من العمر 11 عاماً حياته ثمناً لمحاولته الدفاع عن والده، بعدما تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد أحد جيرانهم، إثر خلافات نشبت بينهما بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً عن جريمة قتل داخل أحد العقارات، لتنتقل قوات المباحث إلى الموقع، حيث تبين مقتل الطفل وإصابة والده، الذي يعمل ميكانيكياً.

وكشفت التحريات أن خلافات الجيرة دفعت المتهم، الذي يعمل عاملاً، إلى الاعتداء على والد الطفل بسلاح أبيض، وعندما حاول الصغير الدفاع عن والده، تعرض لطعنة أودت بحياته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيق في اتهامه بقتل الطفل والشروع في قتل والده.